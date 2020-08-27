Число заражений коронавирусом в мире превысило 24 миллиона 1 27.08.2020, 17:11

2,090

Фото: Getty Images

Лидерами остаются США.

В мире зарегистрировано более 24 млн подтвержденных случаев заражения COVID-19. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Всего в мире заражение коронавирусом подтверждено у 24 016 679 человек.

Лидерами остаются США, где обнаружено более 5,8 млн случаев коронавируса, за ними идут Бразилия (3,6 млн) и Индия (3,2 млн). На четвертом месте остается Россия (970,8 тыс. зараженных по данным оперативного штаба по борьбе с вирусом), замыкает пятерку стран ЮАР (615,7 тыс.).

Также, по данным Университета Джонса Хопкинса, от инфекции умерли 822,1 тыс. человек. Больше всего летальных исходов зафиксировали в США, там скончались 179,5 тыс. человек. Еще 116,5 тыс. умерли в Бразилии и 61,4 тыс. — в Мексике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».