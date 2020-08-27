Число заражений коронавирусом в мире превысило 24 миллиона

Число заражений коронавирусом в мире превысило 24 миллиона1
- 27.08.2020, 17:11
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Лидерами остаются США.
В мире зарегистрировано более 24 млн подтвержденных случаев заражения COVID-19. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Всего в мире заражение коронавирусом подтверждено у 24 016 679 человек.
Лидерами остаются США, где обнаружено более 5,8 млн случаев коронавируса, за ними идут Бразилия (3,6 млн) и Индия (3,2 млн). На четвертом месте остается Россия (970,8 тыс. зараженных по данным оперативного штаба по борьбе с вирусом), замыкает пятерку стран ЮАР (615,7 тыс.).
Также, по данным Университета Джонса Хопкинса, от инфекции умерли 822,1 тыс. человек. Больше всего летальных исходов зафиксировали в США, там скончались 179,5 тыс. человек. Еще 116,5 тыс. умерли в Бразилии и 61,4 тыс. — в Мексике.