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Леонид Заико: Если Лукашенко улетит в Эмираты, то рубль начнет оживать

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  • 27.08.2020, 17:21
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Леонид Заико: Если Лукашенко улетит в Эмираты, то рубль начнет оживать
Леонид Заико
Фото: onliner.by

Белорусский рубль несется в очередную пропасть.

Можно ли назвать очередное обесценивание национальной валюты девальвацией? Почему оно случилось? До каких величин потяжелеют доллар и евро?

На эти и другие вопросы myfin.by ответил кандидат экономических наук, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Белорусский рубль несется в очередную пропасть – вчера он побил годовой рекорд, установленный в марте, – так дорого доллар не стоил никогда. Не помогло даже письмо Нацбанка, призвавшего банки сдержанно подходить к формированию курсов – цифры, которые видят белорусы в обменниках, ясно говорят о том, что власти потеряли рычаги управления.

Это девальвация

О том, что нас в 2020-м ждет девальвация я мог бы сказать еще 28 декабря, и вот она случилась. Несколько дней подряд серьезно падает курс рубля – не доллар или евро дорожают, а дешевеет белорусский рубль – нужно говорить именно так. То, что мы сейчас наблюдаем – это процесс изменения реального содержания белорусского рубля. Из-за двух важных факторов.

Корень зла – в политике властей

Первый – это диспропорции в политике доходов, которые росли еще с прошлого года. Потому что производительность труда росла медленно, ВВП вообще упал, а зарплаты выросли – сразу на 8%: Павел Владимирович Каллаур, наверно, боится строгих глаз Александра Григорьевича. А сейчас будет бояться еще больше, потому что тот с автоматом стал ходить.

И денежная политика будет еще хуже: попробуй не выполни какое-нибудь указание Лукашенко, – Нацбанк будет дырявый, как мишень на полигоне.

Веры в символы нет

Недавно сделан еще один шаг в рамках этой абсолютно дикой, абсолютно глупой «линии партии»: выплачены досрочно пенсии и увеличены при этом на 6%. А ВВП-то не растет, и даже падает. Правда, стараниями счетоводов из правительства, всего на полтора процента.

Второй фактор рукотворен – создание ситуации «набегов на банки». Причина тут не в неправильном народце, который сам себе проблемы создает, а в том, что власти сейчас неспособны проводить никакую вменяемую политику – ни экономическую, ни избирательную, ни правоохранительную, так ее назовем. Видя это, люди потеряли веру в основные символы государства – флаг, герб и рубль.

Доллар – 3, евро – 3,5 рубля

Насколько глубоко мы можем упасть в эту яму? Тут надо вспомнить Остапа Бендера: «финансовая пропасть – самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь».

Сначала будет перехлест – евро дойдет до 3,5, доллар преодолеет отметку в 3 рубля. А потом пойдет откат. В том числе и потому, что начнется приток валюты в страну, когда рубль обвалится еще сильнее.

Если Лукашенко улетит отдыхать в Эмираты, то рубль начнет оживать. Это очень выгодно валютным спекулянтам – ситуацию обострить, продать свою валюту, заманить Александра Григорьевича на отдых, и неплохо заработать.

Обеднеют не все

Снижение покупательной способности нашей валюты выгодно лишь трем категориям – экспортерам, валютным проституткам и чиновникам-взяточникам. Все остальные окажутся в проигрыше.

Так как тех, чьи доходы номинированы в инвалюте, в стране немного, то бестолковая политика властей приведет к тому, что большинство белорусов станет жить хуже.

И довольно быстро – продукты питания и другие товары, которые в магазинах в основном импортные, подорожают при завозе новой партии. Но мы же пережили 2011 и 2014 годы, верно?

Заначки кончатся быстро

Скупающие в банках валюту белорусы не могут конвертировать все свои деньги в «доллары-евро»: лишь небольшая часть рублевых депозитов населения сегодня доступна – многие либо верили властям, либо хотели заработать и хранят свои сбережения на безотзывных вкладах. Ведь они были самыми выгодными в Европе.

Но судя по всему, сейчас приобретает валюту не только население, но и предприятия, у которых есть валютные кредиты или же необходимость покупать что-либо за рубежом. У них доступных денег точно больше, но ненамного.

Ошибка Лукашенко

Спустя полгода после начала эпидемии коронавируса в Беларуси стало понятно, какую ошибку допустил Лукашенко, не став вводить карантин и останавливать производства. Да, ВВП упал не так, как в США, где он за полгода обвалился на треть, но когда вокруг всё у всех стоит, кто станет покупать наши трактора, грузовики, стиральные машины и холодильники?

В итоге деньги заводов были омертвлены на складах, которые забиты не нужной никому техникой и другими товарами.

Что в итоге?

Девальвация продолжится, но пока непонятно как. Она может быть вялотекущей, но все равно угрожает имиджу власти. Необходимо тормознуть процесс набегов на банки и выноса денег из них.

Это сделать легко – во-первых, надо увеличить процентные ставки по валютным депозитам. Глупо брать деньги за рубежом под 6-7%, а своим людям давать 2-2,5%. Это вернет часть вкладов, а также валюты, которую за эту неделю приобрели белорусы и положили «под матрас».

Второе – ограничения валютных операций для снижения спроса. Можно ввести лимиты расходования средств, предпринять другие шаги. Но предел девальвации белорусского рубля установят не эти меры, а валютные спекулянты.

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