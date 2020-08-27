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Как замдиректора школы, которого задержали на акции протеста, встретил в СИЗО своего ученика

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  • 27.08.2020, 17:39
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Как замдиректора школы, которого задержали на акции протеста, встретил в СИЗО своего ученика
Вячеслав Литвинчук

История Вячеслава Литвинчука из Гомеля.

Вячеслав Литвинчук — заместитель директора по воспитательной работе СШ № 34 Гомеля. Точнее, был им. 10 августа педагога задержали во время акции протеста. Через пять дней, когда он вышел на свободу, узнал, что с 12 августа он уволен. Сейчас учитель ищет новую работу и рассказывает, что мир настолько тесен, что в СИЗО он попал в одну камеру со своим бывшим учеником, пишет tut.by.

Вячеславу Литвинчуку 27 лет. В СШ № 34 он работал с декабря 2018-го. До этого преподавал в средней школе № 67 и учился в магистратуре. Вячеслав и его жена были не согласны с результатами выборов, поэтому вечером 10 августа в знак протеста вышли в Гомеле на площадь Ленина.

— В какой-то момент мы увидели, что кто-то из толпы бросил в милиционеров пластиковую бутылку. Решили: милиция ответит — и стали уходить, — вспоминает Вячеслав. — По дороге домой недалеко от нас затормозил автозак, оттуда выбежали милиционеры и начались задержания.

Вячеслава с супругой тоже задержали и отвезли в Центральный РОВД. Жену через пару часов отпустили, а муж остался. Сначала с другими мужчинами сидел в актовом зале. Затем проследовал в кабинет для составления протоколов.

— В кабинет нас отводили по одному, — описывает происходящее собеседник. — На меня надели наручники, и пока милиционер заполнял бумаги, я лежал лицом в пол. Протоколов на меня выписали два: один за участие в массовом мероприятии (23.34 КоАП РБ. — Прим. TUT.BY), второй — за неповиновение (23.4 КоАП РБ. — Прим.). Никакого сопротивления при задержании я не оказывал, поэтому с «неповиновением» не согласился. Милиционер сказал: можете не подписывать, но это только разозлит судью. С милицией я раньше не сталкивался, поэтому решил прислушаться к совету сотрудника. Подумал: если подпишу, возможно, мне дадут меньше суток. Но, как потом оказалось, я ошибся.

Здесь же, в кабинете, милиционер поинтересовался у Вячеслава, кем он работает. Узнав, что Литвинчук педагог, сказал: «Нужно позвонить директору и сообщить». К утру, полагает учитель, руководитель уже знал о его задержании.

«Когда Егор был в 9-м классе, я год вел у него географию»

Из РОВД Вячеслава Литвинчука и других задержанных отвезли в гомельское СИЗО № 3. К пяти утра им выдали постельное белье и заселили в камеры. Утром того же дня, вспоминает собеседник, их судили.

— Судья приехал в СИЗО, — вспоминает Вячеслав. — На каждого человека он тратил минуты три. Нам зачитывали обвинения, и независимо от того, соглашался ты с протоколом или нет, ты получал 15 суток.

Досиживать срок педагога оставили в изоляторе. На условия учитель не жалуется. В камере на шесть человек их сначала было шестеро, потом четверо. Обращались к задержанным на «вы», не били, кормили три раза в день и даже разрешили передачки. В тот момент, когда им отдавали «посылки», называя при этом фамилии, педагог и понял: в камере с ним сидит его бывший ученик.

— Когда Егор был в 9-м классе, я год вел у него географию. Сейчас парню 19, он изменился, поэтому я его смутно помнил, — улыбается собеседник. — Но, услышав фамилию, переспросил: «Егор, я же тебя учил?». Он ответил: «Да».

Егор Вячеслава Владимировича узнал сразу — еще когда их везли из РОВД в СИЗО. Первое, что тогда подумал молодой человек: «Ничего себе, теперь даже учителя выходят на протест». Почему не сказал педагогу, что он его бывший ученик, не знает. Шутит: даже мысли такой не возникло.

Сам Егор серьезно занимается спортом и учится в одном из гомельских вузов. 10 августа он, как и Вячеслав, шел на площадь целенаправленно. Хотел показать, что не согласен с результатами выборов.

— К тому же я убежден, что ни в одной европейской стране президент не должен быть у власти более двух сроков. Когда к власти приходит новый человек, он видит, что было сделано не так, и старается это улучшить. Когда страной руководит один человек, развитие не очень заметно, — объясняет свою позицию молодой человек. — В тот вечер, когда я пошел на площадь, не отрицаю, я выкрикивал лозунги. В них не было никаких оскорблений, поэтому считаю, что ничего противоправного не совершил. Просто выразил свое мнение публично, а не на кухне.

Судья решил иначе: по тем же статьям, что и учителя, Егора арестовали на 15 суток.

— То, что мы со Славой оказались в одной камере, придавало ситуации комичность, — не скрывает улыбки молодой человек. — Мы вспоминали школьные истории, я рассказывал, как сложилась судьба моих одноклассников.

Обращались педагог и ученик друг к другу по имени. Поначалу, вспоминает Егор, он думал обращаться по имени-отчеству — Вячеслав Владимирович, но, шутит, как-то место, где они находились, к этому не располагало.

— С нами сидел мужчина, ему 36 лет, его тоже все называли Саня, — вспоминает собеседник. — Но это не про неуважение. Просто в тот момент нам всем так было проще общаться.

«Приехал домой и включил телефон, увидел две эсэмэски от директора»

Из СИЗО ученика и учителя отпустили 15 августа. Они подписали бумагу, в которой их предупредили: если продолжат участвовать в акциях протеста, их ждет «уголовка». Примерно через час после этого они оказались на воле.

— Когда я приехал домой и включил телефон, увидел две эсэмэски от директора, — рассказывает Вячеслав. — В одной она сообщала, что с 12 августа в связи с истечением срока трудового договора я буду уволен, во второй — что я уволен. Кроме того, по почте я получил из школы два уведомления, которые практически дублировали эти сообщения.

— А когда у вас заканчивался трудовой договор?

— На работу меня брали на подмену декрета. Как только педагог, место которой я занимал, решила бы вернуться, я должен был освободить ее должность. Насколько мне известно, возвращаться она собиралась в декабре 2021 года. Но, видимо, 12 августа передумала, — рассуждает Вячеслав.

Еще момент: с 26 июня до 23 августа теперь уже бывший замдиректора школы был в отпуске, поэтому из-за задержания работу он не пропускал. С директором он после этой ситуации не общался. Обиды на руководителя, признается, у него нет.

— Когда забирал трудовую, директор была в отпуске, но коллеги мне рассказали, что она сразу же узнала о моем задержании, — говорит собеседник. — Не думаю, что она как-то повлияла на то, что со мной расторгли трудовой договор. Просто так работает наша государственная система.

Сама Жанна Бондарева, директор СШ № 34, комментировать сложившуюся ситуацию не стала.

Сейчас Вячеслав ищет новую работу. О том, что из-за своей гражданской позиции ему пришлось уйти из школы, не жалеет.

— Мне кажется, если бы со мной не прервали контракт сейчас, сделали бы это позже, — шутит собеседник. — Я не стал бы мириться с тем, что происходит в нашей стране и, наверное, предложил бы коллегам организовать забастовку. А такие активные люди, несмотря на то, как они работают, этой системе не нужны.

— Ну и один позитивный вопрос в конце. Не планируете ли вы с Егором встретиться где-нибудь в более приятной обстановке?

— Планируем, — улыбается Вячеслав. — С Егором и еще одним парнем, который сидел вместе с нами.

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