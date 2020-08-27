Министр энергетики Литвы рассказал, как бойкот энергии с БелАЭС ударит по режиму Лукашенко 9 27.08.2020, 17:46

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Фото: ТАСС

Счет идет на сотни миллионов евро.

В связи с единодушным решением Балтийских стран не покупать электроэнергию со считающейся небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит, что из-за этого решения Беларусь ежегодно будет терять "сотни миллионов евро" доходов, сообщает Delfi.

"Очевидно одно, что отказ от покупки электроэнергии как в масштабе Литвы, так и стран Балтии наносит урон БелАЭС, так как за год, мы подсчитали, Беларусь потеряет сотни миллионов евро доходов", - сказал Вайчюнас в программе "Тема дня" LRT в среду.

Вайчюнас подчеркнул, что БелАЭС строилась с целью экспортировать вырабатываемую на ней электроэнергию, поэтому решение Балтийских стран сильно ограничивает возможности реализации этой электроэнергии Беларусью.

Бывший министр энергетики Ромас Швядас говорит, что если Беларуси некуда будет экспортировать выработанное на БелАЭС электричество, то проект потерпит крах.

"Новая АЭС построена с целью экспорта электроэнергии. Это означает, что у Беларуси достаточно мощностей для выработки электроэнергии, она вырабатывает электроэнергию с использованием российского газа, получая его по цене ниже рыночной", - сказал в программе Швядас.

"Если цель - экспорт, а экспорта не будет, то таким образом этот проект потерпит крах", - добавил он.

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