«Свободу политзаключенным! Руки прочь от медиков!»9
- 27.08.2020, 17:55
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Работники РНПЦ «Кардиология» идут маршем по Минску.
Шествие, требованиями которого были восстановление уволенного директора Александра Мрочека и освобождение политзаключенных, прошло от здания центра до станции метро «Грушевка», сообщает Telegram-канал «Баста!».
В руках участников – плакаты «Там, где бьется сердце, нет места лжи, агрессии, геноциду», «Руки прочь от медиков».
«Будем выходить каждый день. Врачей, которые видели убитых и раненых 9 и 10 августа, увольнениями и угрозами не остановишь. Мы видели ад, мы хотим нормальной жизни», - сказал участник шествия.