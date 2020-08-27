Спрей от комаров поможет в борьбе с COVID-19? 27.08.2020, 18:19

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Британские ученые рассказали о результатах исследования.

Ученые британской лаборатории военно-прикладных исследований и технологий (Dstl) выяснили, что вещество цитридиол, входящее в состав репеллента Mosi-guard Natural, в определенной степени может быть использовано для борьбы против коронавируса, говорится в отчете, опубликованном на сайте британского правительства, передает ВВС.

Были проведены испытания двух типов. Выяснилось, что если смешать репеллент в жидком виде с частицами вируса, то спрей достаточно эффективно их уничтожает, а на синтетическом аналоге человеческой кожи он с частицами вируса полностью справиться не может.

В отчете подчеркивается, что синтетическая кожа из латекса используется в качестве типичной поверхности, напоминающей по свойствам человеческую кожу, но маловероятно, что она будет вести себя точно так же, как кожа человека.

В опубликованных результатах исследования приводятся лишь предварительные выводы об эффективности репеллента. Ученые надеются, что это поможет другим специалистам продолжить работу в этом направлении и найти эффективное средство для борьбы с вирусом.

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