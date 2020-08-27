Сразу несколько банков полностью прекращают выдавать кредиты физлицам 5 27.08.2020, 18:35

5,516

Кредиты перестали выдавать БПС-Сбербанк и Технобанк.

В Беларуси сразу несколько банков прекращают выдачу кредитов физлицам. Так, БПС-Сбербанк сообщает о временной приостановке с 28 августа приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физлиц.

«С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана, банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам, — отмечают в БПС-Сбербанке. — При этом кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа 2020 г. будут рассмотрены в установленном порядке. Ранее заключенные кредитные договора обслуживаются Банком в обычном режиме».

С 28 августа также все кредиты будут приостановлены в Технобанке. «Информацию о возобновлении можно отслеживать на нашем сайте или можете писать в чат», — сообщили в банке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».