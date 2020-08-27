Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси 20 27.08.2020, 18:40

8,280

Матеуш Моравецкий

Премьер Польши прокомментировал заявления президента РФ.

Правительство Польши призывает Россию отказаться от планов «военного вмешательства» в ситуацию в Беларуси, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий.

«Правительство Польши призывает Россию отказаться от планов военной интервенции в Белоруссию под фальшивым предлогом «восстановления контроля». Это враждебный акт, нарушающий международное право и права человека для белорусского народа, который должен сам решать свою судьбу», — написал Моравецкий в своем Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе Лукашенко создала резерв из сотрудников правоохранительных органов для «помощи» стране в случае, если ситуация в ней выйдет из-под контроля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».