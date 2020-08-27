На площади Свободы в Минске задержали 20 журналистов 10 27.08.2020, 18:45

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фото: tut.by

Их доставили Октябрьский РУВД.

На площади Свободы в Минскe задержали два десятка журналистов.

Журналистов задержали якобы для проверки документов.

Среди задержанных журналисты tut.by Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а также Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский(«Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).

Журналистов доставили в Октябрьский РУВД.

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