На площади Свободы в Минске задержали 20 журналистов

На площади Свободы в Минске задержали 20 журналистов10
- 27.08.2020, 18:45
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Их доставили Октябрьский РУВД.
На площади Свободы в Минскe задержали два десятка журналистов.
Журналистов задержали якобы для проверки документов.
Среди задержанных журналисты tut.by Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а также Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский(«Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).
Журналистов доставили в Октябрьский РУВД.