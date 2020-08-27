закрыть
27 августа 2020, четверг, 19:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На площади Свободы в Минске задержали 20 журналистов

10
  • 27.08.2020, 18:45
  • 6,324
На площади Свободы в Минске задержали 20 журналистов
фото: tut.by

Их доставили Октябрьский РУВД.

На площади Свободы в Минскe задержали два десятка журналистов.

Журналистов задержали якобы для проверки документов.

Среди задержанных журналисты tut.by Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а также Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский(«Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).

Журналистов доставили в Октябрьский РУВД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш