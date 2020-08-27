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Премьер-министрам и главам МИД стран Балтии отказали в визите в Беларусь

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  • 27.08.2020, 18:53
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Премьер-министрам и главам МИД стран Балтии отказали в визите в Беларусь
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
фото: Valitsuse pressiteenistus

В Минске они хотели встретиться с властями и оппозицией.

Премьер-министры и министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы были готовы во время белорусского внутриполитического кризиса прилететь в Минск, чтобы встретиться как с представителями власти, так и оппозиции, но канцелярия правительства и МИД Республики Беларусь посчитали подобный визит невозможным, пишет ERR.

20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил Владимиру Макею и прозондировал почву для возможного визита премьер-министров и глав МИД стран Балтии. Также из Таллинна связались с канцелярией правительства Республики Беларусь.

«Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел, - сказал в интервью ERR премьер-министр Эстонии Юри Ратас. - Мы связались с МИД и канцелярией правительства Республики Беларусь. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают».

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