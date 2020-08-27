закрыть
27 августа 2020, четверг, 19:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Иммунитет мужчин и женщин реагирует на COVID-19 по-разному

1
  • 27.08.2020, 19:12
  • 4,639
Иммунитет мужчин и женщин реагирует на COVID-19 по-разному

Ученые из Йельского университета изучили реакцию иммунной системы мужчин и женщин на коронавирус.

Американские ученые из Йельского университета попытались выяснить, почему коронавирус воздействует различным образом на женщин и мужчин. Согласно статистике, у мужчин, особенно престарелых, чаще случаются осложнения от Covid-19. Итоги исследования были опубликованы в журнале Nature, передает BBC.

Согласно отчету, в мире 60% смертей от вируса приходится на мужчин. Ученые попытались узнать, не связано ли это с тем, что иммунные системы женщин и мужчин откликаются на вирус по-разному.

"Мы выяснили, что мужчины и женщины действительно реагируют на Covid-19 по-разному", - сказал руководитель исследовательской группы Акико Ивасаки в интервью Science Alert. Он отметил, что эти различия, вероятно, объясняют повышенную восприимчивость мужчин к болезни.

В ходе исследований ученые обнаружили, что у женщин развивается более устойчивый иммунный ответ с участием Т-лимфоцитов, которые могут распознавать вирусы и уничтожать их.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш