Иммунитет мужчин и женщин реагирует на COVID-19 по-разному 1 27.08.2020, 19:12

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Ученые из Йельского университета изучили реакцию иммунной системы мужчин и женщин на коронавирус.

Американские ученые из Йельского университета попытались выяснить, почему коронавирус воздействует различным образом на женщин и мужчин. Согласно статистике, у мужчин, особенно престарелых, чаще случаются осложнения от Covid-19. Итоги исследования были опубликованы в журнале Nature, передает BBC.

Согласно отчету, в мире 60% смертей от вируса приходится на мужчин. Ученые попытались узнать, не связано ли это с тем, что иммунные системы женщин и мужчин откликаются на вирус по-разному.

"Мы выяснили, что мужчины и женщины действительно реагируют на Covid-19 по-разному", - сказал руководитель исследовательской группы Акико Ивасаки в интервью Science Alert. Он отметил, что эти различия, вероятно, объясняют повышенную восприимчивость мужчин к болезни.

В ходе исследований ученые обнаружили, что у женщин развивается более устойчивый иммунный ответ с участием Т-лимфоцитов, которые могут распознавать вирусы и уничтожать их.

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