Из легкого минчанина, в которого силовики стреляли в упор, врачи достали пулю 4 27.08.2020, 19:18

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Дмитрий Украинцев в больнице. Фото: TUT.BY

Парень остался в живых только потому, что в автозаке оказался врач.

Житель Минска Дмитрий Украинцев с 11 августа в больнице. Врачи достали из его легкого резиновую пулю. Силовики стреляли в юношу в упор. Парень остался в живых только потому, что в автозаке, куда его раненого забросили омоновцы, находился ранее схваченный врач, который и оказал Дмитрию медицинскую помощь.

Отец Дмитрия Украинцева Игорь рассказал «Белсату», что его сын уже относительно хорошо себя чувствует и готовится к выписке из больницы. Родные надеются, что вскоре он будет дома.

Выбили стекла в автомобиле и вытащили из салона

«Вместе со старшим братом и другом Дмитрий 9 августа поехал на машине в район Каменной горки, там где магазин «Green». Старший сын выставил из автомобиля бело-красно-белый флаг. И вот ребята сделали два колеса в этом районе. А когда они собирались уезжать, то остановились напротив магазина, чтобы подождать машину своих друзей. И в этот момент их машину заблокировали силовики, которые были на микроавтобусе. Омоновцы начали бить стекла в автомобиле и стреляли в парней», – рассказывает Игорь Ураинцев, отец раненого парня.

Стреляли в упор

«Дмитрий рассказывал, что если бы не обернулся, когда начали бить окна, то погиб бы. Он услышал удары и прыгнул с переднего сиденья в зад машины и повернулся спиной. В этот момент и почувствовал сильный удар в спину. Но это был не удар, а выстрел. Причем стреляли силовики в человека без оружия и совершенно беззащитного прямо в упор».

Минск, Беларусь. 9 августа 2020 г. Снимок имеет иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Раненого с пулей в легких швырнули в автозак

«Силовики вытянули пассажиров машины и потащили в автозак. Дмитрий говорил, что людей забрасывали как мешки с картошкой. Младший сын рассказывал, что почувствовал себя в определенный момент очень плохо, начал терять сознание. И начал кричать. Старший сын тоже поднял панику, кричал, что его брату плохо. И только благодаря врачу, который был в этот момент в автозаке, сына спасли. Он оказал первую помощь и настаивал на вызове скорой помощи. К счастью рядом проезжали волонтеры-врачи, которые поставили первую капельницу и вызвали скорую».

Врачи достали из легких резиновую пулю

«Сына доставили в приемное отделения 10-й больницы. А там уже врачи увидели, что рана у парня очень серьезная. И его сразу же увезли в операционную. Операция была довольно сложная, так как пуля пробила легкое. Вдобавок у него сломано ребро. Сила выстрела была такова, что даже ребро сломало. Ведь стреляли в упор. Операция длилась почти два часа».

Тяжелая травма и долгая реабилитация

«Несколько дней Дмитрий пролежал в реанимации,позже его перевели в обычное отделение. Но медики говорят, что поскольку рана не ровная, не порез, а с порванными краями, поэтому заживать будет довольно долго. Нам необходимо еще некоторое время остаться в больнице под наблюдением».

Силовики начали войну против народа

«Старший сын связался с юристом, они составили заявление в Следственный комитет. Но юрист порекомендовал не идти самому к следователям, а направить по почте обращение, поскольку могут там посадить в кабинет и задержать. Два раза к Дмитрию приходили следователи и подробно опрашивали его. Но на этом все закончилась. Поэтому сейчас просто ждем реакции со стороны СК, не знаем, в какую сторону они наклонятся. Но похоже, что понятно – в какую. Вообще существует опасение, что еще в этой ситуации могут обвинить сына. Им же нужно как-то обосновать применение оружия. Мы же взрослые люди и понимаем ситуацию. Их прикрывает система. Тем более их же наградили уже. Может не их лично, но тем не менее. Обществу показали, на чьей стороне власть. Правда, адвокат нам рассказал, что эти преступления силовиков не имеют сроков давности и дела могут возбудить в любой момент».

За время мирных протестов против фальсификации выборов в Беларуси, по данным МВД, задержали около 7000 человек. Многие из них заявляют об избиениях и пытках. По официальным данным МВД, в ночь с 9 на 10 августа силовики задержали около 3000 человек, в ночь с 10 на 11 – более 2000, в ночь с 11 на 12 – более 1000, и еще около 700 – в ночь с 12 на 13. Задержания продолжались и позже, но уже не были такими массовыми. На вечер 18 августа оставались 44 административно арестованных протестующих.

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