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В Минске задержаны еще девять журналистов

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  • 27.08.2020, 20:04
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В Минске задержаны еще девять журналистов
фото: tut.by

Ранее на площади Свободы были задержаны 20 журналистов.

В Минске задержаны еще девять журналистов. Среди них журналист tut.by Алексей Судников, Татьяна Коровенкова — БелаПАН, Александра Богуславская — DW, журналисты «Лента.ру» и другие.

— Уважаемые журналисты, чтобы не было никакого недопонимания между вами и нами, мы просим вас выключить телефоны. Вас доставят в соответствующие органы внутренних дел, проверят ваши документы, сверят ваши документы и вас отпустят. Давайте не будем создавать никаких претендентов, — сказал силовик в микроавтобусе.

— А куда мы едем? — спросили журналисты. — Проедем молча, прошу вас, минут семь, — сказал силовик.

В итоге журналистов привезли в Октябрьское РУВД.

Напомним, ранее были задержаны 20 журналистов.

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