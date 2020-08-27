В Минске задержаны еще девять журналистов9
- 27.08.2020, 20:04
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Ранее на площади Свободы были задержаны 20 журналистов.
В Минске задержаны еще девять журналистов. Среди них журналист tut.by Алексей Судников, Татьяна Коровенкова — БелаПАН, Александра Богуславская — DW, журналисты «Лента.ру» и другие.
— Уважаемые журналисты, чтобы не было никакого недопонимания между вами и нами, мы просим вас выключить телефоны. Вас доставят в соответствующие органы внутренних дел, проверят ваши документы, сверят ваши документы и вас отпустят. Давайте не будем создавать никаких претендентов, — сказал силовик в микроавтобусе.
— А куда мы едем? — спросили журналисты. — Проедем молча, прошу вас, минут семь, — сказал силовик.
В итоге журналистов привезли в Октябрьское РУВД.
Напомним, ранее были задержаны 20 журналистов.