У восьми футболистов «Слонима-2017» выявлен коронавирус 5 27.08.2020, 20:26

2,109

Матч «Слонима-2017» с «Оршей» перенесен.

У восьми игроков «Слонима» выявлен коронавирус, передает «Прессбол».

Игра 15-го тура первой лиги «Орша» — «Слоним-2017» перенесли с минувшей субботы на более поздний срок.

Также сдвинут с ближайших выходных на неопределенное время матч 1/16 финала Кубка Беларуси «Слоним-2017» — «Неман». Вместо этого гродненцы проведут перенесенный матч чемпионата страны с «Минском», который запланирован на субботу на столичном стадионе «Трактор».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».