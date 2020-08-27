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У восьми футболистов «Слонима-2017» выявлен коронавирус

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  • 27.08.2020, 20:26
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У восьми футболистов «Слонима-2017» выявлен коронавирус

Матч «Слонима-2017» с «Оршей» перенесен.

У восьми игроков «Слонима» выявлен коронавирус, передает «Прессбол».

Игра 15-го тура первой лиги «Орша» — «Слоним-2017» перенесли с минувшей субботы на более поздний срок.

Также сдвинут с ближайших выходных на неопределенное время матч 1/16 финала Кубка Беларуси «Слоним-2017» — «Неман». Вместо этого гродненцы проведут перенесенный матч чемпионата страны с «Минском», который запланирован на субботу на столичном стадионе «Трактор».

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