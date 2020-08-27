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Свободу настоящими лидерами и всем политзаключенным!

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  • 27.08.2020, 20:40
  • 3,084
Свободу настоящими лидерами и всем политзаключенным!

Акция прошла на площади Независимости.

На площади Независимости в Минске белорусы потребовали освобождения лидеров и политзаключенных.

Белорусы устроили акцию с портретами задержанных белорусов по политическим мотивами возле Красного костела.

Участники митинга на площади Независимости потребовали освобождения настоящих лидеров Беларуси – политзаключенных, которых трусливый дед боится больше всего.

Свободу Сергею Тихановскому!

Свободу Виктору Бабарико!

Свободу Николаю Статкевичу!

Свободу Павлу Северинцу!

Свободу всем политзаключенным!

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