Свободу настоящими лидерами и всем политзаключенным!3
- 27.08.2020, 20:40
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Акция прошла на площади Независимости.
На площади Независимости в Минске белорусы потребовали освобождения лидеров и политзаключенных.
Белорусы устроили акцию с портретами задержанных белорусов по политическим мотивами возле Красного костела.
Участники митинга на площади Независимости потребовали освобождения настоящих лидеров Беларуси – политзаключенных, которых трусливый дед боится больше всего.
Свободу Сергею Тихановскому!
Свободу Виктору Бабарико!
Свободу Николаю Статкевичу!
Свободу Павлу Северинцу!
Свободу всем политзаключенным!