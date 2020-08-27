Госсекретарь США анонсировал восстановление антииранских санкций 1 27.08.2020, 20:51

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Ограничительные меры вступят в силу 20 сентября.

Как написал в твиттере Майк Помпео, на прошлой неделе Вашингтон запустил этот процесс, так как Совет безопасности ООН оказался не в состоянии сохранить свою миссию по поддержанию мира.

Ограничительные меры вступят в силу 20 сентября.

Ранее глава внешнеполитического ведомства лично передал в Совбез документы о том, что Тегеран не исполнил свои обязательства в рамках ядерной сделки. Из-за отсутствия консенсуса среди членов Совбеза, председательствующая в СБ ООН Индонезия отказалась предпринимать какие-либо шаги на основании американского запроса.

If any member of the @UN Security Council introduces a resolution to continue sanctions relief, the U.S. will oppose it. If no resolution is introduced, the sanctions on Iran will still return on September 20. That’s how UNSCR 2231 works. pic.twitter.com/KK7tyq0tJP — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 27, 2020

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