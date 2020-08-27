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Работники БелАЗа: Требуем отставки Лукашенко

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  • 27.08.2020, 21:15
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Работники БелАЗа: Требуем отставки Лукашенко

Cотрудники жодинского предприятия намерены выдвинуть требования правительству и руководству завода.

Работники БЕЛАЗа собирают подписи под требованиями коллектива к парламенту и правительству, руководству ОАО «БЕЛАЗ» и профсоюзной организации, а также администрации Жодино. Среди них — признание результатов выборов президента, прошедших 9 августа, недействительными; помощь работникам завода и членам их семей, которые пострадали в результате насилия со стороны органов правопорядка; не препятствование жителям Жодино, которые свободно выражают свою гражданскую позицию мирным путем.

Ex-press.by публикует требования коллектива ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» без ссылок на Конституцию Республики Беларусь и другие законы:

«В связи со сложившейся политической ситуацией в Республике Беларусь, вызванной рядом нарушений при проведении процедуры выборов президента Республики Беларусь, коллектив ОАО БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» крайне обеспокоен неблагоприятной социальной и экономической обстановкой, а именно:

— непризнание результатов президентских выборов европейским сообществом, объявление Лукашенко А. Г. персоной нон-грата в ЕС, угроза наложения санкций со стороны ЕС может негативно сказаться на финансово-экономическом состоянии ОАО «БЕЛАЗ» (отказы в кредитовании, сорванные контракты и т.д.), что в конечном итоге отразится на заработных платах сотрудников ОАО «БЕЛАЗ».

— массовые нарушения гражданских прав и свобод работников ОАО «БЕЛАЗ» создают неблагоприятную трудовую обстановку. Работники, работающие во вторую смену, боятся передвигаться по городу в темное время суток. Налоги, которые платит ОАО «БЕЛАЗ», идут в том числе на финансирование силовых структур, которые применяют необоснованную силу против мирных граждан, что создает гнетущую атмосферу в коллективе и снижает работоспособность работников.

Учитывая вышеизложенное, трудовой коллектив ОАО БЕЛАЗ предъявляет требования:

Глобальные требования к парламенту и правительству

1. Отставка или смещение с должности Лукашенко А. Г.

2. Освобождение от должностей председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Центральной избирательной комиссии в связи с совершением действий, дискредитирующих Центральную избирательную комиссию, а именно — фальсификация выборов Президента республики Беларусь.

3. Освобождение всех политических заключенных и задержанных во время президентской кампании 2020 года и мирных акций протеста, связанных с ней.

4. Прекращение насилия и преследования со стороны сотрудников силовых структур в адрес мирных граждан.

5. Расследование всех случаев насилия над мирными протестующими и непротестующими и привлечение к ответственности виновных.

6. Признание результатов выборов президента, произошедших 9 августа, недействительными.

Локальные требования руководству ОАО «БЕЛАЗ» и профсоюзной организации

1. Не оказывать давление со стороны руководящего состава ОАО «БЕЛАЗ» (заместителей директора, начальников цехов, отделов, любых структурных подразделений) на работников ОАО «БЕЛАЗ», участвующих во встречах с руководством и мирных акциях протеста, защищая свои конституционные права.

2. Передать наши глобальные требования в Белорусский профессиональный союз работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ», Министерству промышленности Республики Беларусь, администрации города Жодино и Минской области.

3. Отставка председателя Белорусской федерации профсоюзов за участие в политической агитации во время избирательной компании.

4. Оказать всестороннюю помощь работникам ОАО «БЕЛАЗ» и членам их семей, которые пострадали в результате насилия со стороны органов правопорядка.

Требования к администрации Жодино

1. Довести глобальные требования до администрации областного и республиканского уровня.

2. Опубликовать открытое обращение работников ОАО «БЕЛАЗ» в ближайшем выпуске всех городских СМИ.

3. Оказать поддержку жителям Жодино и членам их семей, которые подверглись насилию за участие в акциях протеста.

4. Для поддержания правопорядка в Жодино использовать исключительно силы местных силовых органов без привлечения сил из других населенных пунктов.

5. Не препятствовать жителям Жодино свободно выражать свою гражданскую позицию мирным путем и прекратить трактовать данные мирные мероприятия как несанкционированные мероприятия. В случае необходимости выделить дополнительные площадки для проведения мирных массовых мероприятий.

В случае невыполнения наших требований мы, трудовой коллектив ОАО БЕЛАЗ, вынуждены реализовывать свое право на забастовку на основании части 3 статьи 41 Конституции Республики Беларусь.

Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с тем, что за работниками, участвовавшими в забастовке, зарплата за время ее проведения не сохраняется. Период участия в забастовке не включается в стаж, дающий право на отпуск. За сотрудниками, отказавшимися в письменной форме от участия в забастовке, но в связи с ней не имевшими возможности исполнять свои трудовые обязанности, заработная плата выплачивается в размерах, не ниже установленных законодательством за простой не по вине работника».

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