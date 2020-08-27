Только тотальная забастовка и гражданское неповиновение 7 27.08.2020, 21:54

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Фото: svaboda.org

С Лукашенко надо разговаривать только языком ультиматумов.

Только тотальный бойкот всех систем финансирования, только удары по бюджету отразятся на Лукашенко и всех его подельниках, считает читатель Telegram-канала "Баста!"

- Таракан нарушил уже десятки статей Уголовного и Административного кодексов и Конституции. Он должен быть вне закона, потому что все его декреты и приказы - незаконны!

Только тотальная забастовка и гражданское неповиновение во всем могут поставить этого нелюдя на место, лишив его и иже с ним денег. Только тотальный бойкот всех систем финансирования, только удары по бюджету отразятся на нем и всех его подельниках.

С ним надо разговаривать только языком ультиматумов, никаких компромиссов и уступок террористу.

Выходить на улицу в свободное время после рабочего дня мало, выходить надо и днем в будние дни - в десятках точек Минска, других городов. Массово.

Мы должны останавливать движение повсеместно, на трассах, улицах и железных дорогах. Едешь в электричке - дерни стопкран. Едешь по шоссе - ломайся. Даже лифты должны остановиться, потому что их ремонт - удар по бюджету.

Учителя, профессора, врачи, водители, уборщики и все все все - должны перестать выходить на работу. Тогда мы победим, потому что сами эти зажравшиеся "хозяева жизни" работать не смогут, а мы можем потерпеть месяцок и без зарплаты, нам не привыкать. Тем более, что мы уже научились помогать друг другу, не пропадем.

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