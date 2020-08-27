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Уже пять белорусских банков полностью закрыли кредитование для физлиц

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  • 27.08.2020, 22:09
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Уже пять белорусских банков полностью закрыли кредитование для физлиц

Список банков.

Сегодня стало известно о том, что сразу три белорусских банка приостанавливают выдачу кредитов под любые цели. С 25 августа кредиты перестал выдавать «БНБ-Банк», с 28-го взять кредиты не получится в «БПС-Сбербанке» и «Технобанке». До этого кредитовать физлиц прекратили «РРБанк» и «Абсолютбанк».

С 28 августа «БПС-Сбербанк» перестанет выдавать кредиты для физических лиц под любые цели. Об этом банк сообщает на своем официальном сайте. До какого момента будет действовать данная мера, неизвестно, сообщили Onliner в банке. Напомним, ранее стало известно, что «БПС-Сбербанк» приостановил выдачу кредитов на покупку жилья, передает onliner.by.

— «БПС-Сбербанк» информирует о временной приостановке с 28 августа 2020 года приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц, — говорится в сообщении банка. — С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам. При этом кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа 2020 г., будут рассмотрены в установленном порядке. Ранее заключенные кредитные договоры обслуживаются банком в обычном режиме.

О прекращении кредитования физлиц заявил и «Технобанк».

— С 28 августа 2020 приостановлено рассмотрение заявок на кредитование физических лиц в рамках кредитных продуктов и программ овердрафтного кредитования, — сообщается на сайте.

Также о полной приостановке кредитования для физлиц заявил и «БНБ-Банк».

— Выдача потребительских кредитов приостановлена давно, еще с апреля, — отметили в банке. — А выдача кредитов на покупку и строительство недвижимости и покупку автомобиля приостановлена с 25 августа.

Также с 18 августа кредитование физических лиц приостановил «РРБанк». Выдачу кредитов полностью прекратил и «Абсолютбанк». Такое сообщение размещено на сайте банка.

Напомним, с 24 августа по 15 сентября Национальный банк приостановил операции по поддержанию ликвидности. Причина такого решения — «существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок».

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