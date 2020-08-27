В Минске задержан победитель World Press Photo Пол Хансен 27.08.2020, 22:23

3,269

К зданию милиции прибыла посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Среди задержанных и находящихся в Октябрьском РУВД столицы фотограф, один из победителей World Press Photo гражданин Швеции Пол Хансен, передает naviny.by.

Как сообщил заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий, к зданию милиции прибыла посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

Ей известно, рассказала дипломат, о задержанном соотечественнике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».