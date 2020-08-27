В Минске задержан победитель World Press Photo Пол Хансен
- 27.08.2020, 22:23
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К зданию милиции прибыла посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.
Среди задержанных и находящихся в Октябрьском РУВД столицы фотограф, один из победителей World Press Photo гражданин Швеции Пол Хансен, передает naviny.by.
Как сообщил заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий, к зданию милиции прибыла посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.
Ей известно, рассказала дипломат, о задержанном соотечественнике.