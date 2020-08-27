закрыть
27 августа 2020, четверг, 22:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске прямо на платформе метро спели «Магутны Божа» и «Пагоню»

  • 27.08.2020, 22:46
В Минске прямо на платформе метро спели «Магутны Божа» и «Пагоню»

Видеофакт.

В Минске уже несколько дней артисты исполняют «Магутны Божа» и «Пагоню» в неожиданных местах. Вечером в четверг легендарные белорусские песни зазвучали в метро — на платформе станции «Купаловская», пишет tut.by.

Люди запели прямо на станции «Купаловская» ровно в 19.30. Пассажиры подземки удивленно прислушивались. Несколько артистов развернули бело-красно-белый флаг. Исполнив две песни, люди разошлись — на все ушло около пяти минут.

Ближе к концу выступления на платформе появился сотрудник охраны метро в форме, но замечаний он не делал, спокойно дождался, когда закончится песня. Пассажиры, прибывшие на одном из поездов подземки, аплодировали, на глазах у некоторых были слезы.

Вот как пели днем раньше, в торгово-развлекательном центре «Галерея Минск». Напомним, что начался необычный флешмоб в торговом центре «Столица».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш