Свободу лидерам: минчане потребовали освободить всех политзаключенных 7 28.08.2020, 8:10

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Фоторепортаж.

Тысячи людей требовали освободить политзаключенных в разных районах столицы. Люди выходили с портретами Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича и других лидеров оппозиции возле Академии Наук, здания Олимпийского резерва, перед 4-й больницей, на микрорайоне Грушевка и на площади Независимости возле Красного костела.

Фото опубликовал телеграм-канал «Европейской Беларуси».

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