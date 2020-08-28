Свободу лидерам: минчане потребовали освободить всех политзаключенных

Свободу лидерам: минчане потребовали освободить всех политзаключенных7
- 28.08.2020, 8:10
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Фоторепортаж.
Тысячи людей требовали освободить политзаключенных в разных районах столицы. Люди выходили с портретами Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича и других лидеров оппозиции возле Академии Наук, здания Олимпийского резерва, перед 4-й больницей, на микрорайоне Грушевка и на площади Независимости возле Красного костела.
Фото опубликовал телеграм-канал «Европейской Беларуси».