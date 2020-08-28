30.08. Марш мира и независимости

30.08. Марш мира и независимости41
- 28.08.2020, 8:00
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Независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти на Марш в воскресенье.
Друзья, эта неделя еще лучше показала нестабильное психическое состояние узурпатора. Весь май, июнь и июль он пугал нас Россией, искал кремлёвский след у любого кандидата, громил "Белгазпромбанк" и задерживал бойцов ЧВК "Вагнер", пишут крупнейшие белорусские телеграм-каналы.
После 9 августа психопат начал угрожать ввести сюда российские войска. Он обвинял во всех смертных грехах Чехию и Украину, а боевые армейские вертолеты сбивали воздушные шары на границе с Литвой. США же заменили собой Кремль как главную угрозу.
На данный момент безумец додумался перебрасывать войска на западные границы и обвинять Польшу в попытках захватить Гродненскую область.
Дошло даже до нарушения религиозного мира, угроз христианам, задержаниям возле церквей и костёлов.
Мы считаем, что такие действия гос.изменника могут привести к печальным последствиям. Беларуский народ должен выйти и показать, что он выступает за мир и дружбу со всеми своими соседями. А также не позволит оккупантам разрушать суверенитет нашей страны.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
- МИНСК, 14.00. Собираемся на Площади Независимости (и на проспекте). Как всегда зовём всех соседей, родных, друзей и близких. ВЫХОДИТ КАЖДЫЙ!
Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко. Пускай узурпатор посмотрит, что подарят ему беларусы на День рождения (фото самых интересных будут опубликованы).
- ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА, 14.00. Собираемся в центре своих городов согласно вашим местным планам. Чуть позже мы выложим адреса всех резиденций узурпатора, к которым вы сможете подъехать и оставить свои подарки.
Давайте покажем миру, что мы выбрали нормального президента - Светлану Тихановскую. А тот, кто позорит нашу страну на всю планету не имеет теперь отношения к белорусскому народу.
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!