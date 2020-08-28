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30.08. Марш мира и независимости

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  • 28.08.2020, 8:00
  • 25,412
30.08. Марш мира и независимости

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти на Марш в воскресенье.

Друзья, эта неделя еще лучше показала нестабильное психическое состояние узурпатора. Весь май, июнь и июль он пугал нас Россией, искал кремлёвский след у любого кандидата, громил "Белгазпромбанк" и задерживал бойцов ЧВК "Вагнер", пишут крупнейшие белорусские телеграм-каналы.

После 9 августа психопат начал угрожать ввести сюда российские войска. Он обвинял во всех смертных грехах Чехию и Украину, а боевые армейские вертолеты сбивали воздушные шары на границе с Литвой. США же заменили собой Кремль как главную угрозу.

На данный момент безумец додумался перебрасывать войска на западные границы и обвинять Польшу в попытках захватить Гродненскую область.

Дошло даже до нарушения религиозного мира, угроз христианам, задержаниям возле церквей и костёлов.

Мы считаем, что такие действия гос.изменника могут привести к печальным последствиям. Беларуский народ должен выйти и показать, что он выступает за мир и дружбу со всеми своими соседями. А также не позволит оккупантам разрушать суверенитет нашей страны.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

- МИНСК, 14.00. Собираемся на Площади Независимости (и на проспекте). Как всегда зовём всех соседей, родных, друзей и близких. ВЫХОДИТ КАЖДЫЙ!

Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко. Пускай узурпатор посмотрит, что подарят ему беларусы на День рождения (фото самых интересных будут опубликованы).

- ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА, 14.00. Собираемся в центре своих городов согласно вашим местным планам. Чуть позже мы выложим адреса всех резиденций узурпатора, к которым вы сможете подъехать и оставить свои подарки.

Давайте покажем миру, что мы выбрали нормального президента - Светлану Тихановскую. А тот, кто позорит нашу страну на всю планету не имеет теперь отношения к белорусскому народу.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

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