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Украина приостановила все контакты с Беларусью

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  • 28.08.2020, 8:07
  • 12,296
Украина приостановила все контакты с Беларусью

Киев не хочет репутационных потерь из-за общения с режимом Лукашенко.

Контакты между Украиной и Беларусью "поставлены на паузу". Они будут восстановлены, лишь когда ситуация не будет вредить репутации Украины. Об этом в четверг, 27 августа в программе в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы дипломатического ведомства, не поддерживают контакт между собой в данный момент и Владимир Зеленский и Лукашенко.

"После выборов контакта между ними не было. Президент Украины высказался недавно недавно о необходимости проведения выборов в Беларуси. Контактов между президентами пока нет и не планируются", - сказал Кулеба.

Также, он отметил,что контакты между странами будут восстановлены, когда ситуация "не будет нести репутационные последствия для Украины".

]Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента.

Ранее официальный Киев присоединился к заявлению ЕС по президентским выборам в Беларуси, которые названы не соответствующими международным стандартам.

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