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Генсек НАТО Столтенберг - Путину: Беларусь - суверенное и независимое государство

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  • 28.08.2020, 8:19
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Генсек НАТО Столтенберг - Путину: Беларусь - суверенное и независимое государство
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ
ФОТО: PHOTOTHEK/GETTY IMAGES

Никто, в том числе и Россия, не должен вмешиваться в ситуацию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

"Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства, Беларуси", - сказал он в четверг, 27 августа, в интервью информационному агентству Reuters (перевод - dw.com).

Кроме того, Йенс Столтенберг открыто призвал Россию не вмешиваться в ситуацию Беларуси. Это самое мощное его заявление со времен президентских выборов 9 августа в стране, передает polsatnews.pl.

"Никто, в том числе и Россия, не должен вмешиваться, - заявил генеральный секретарь в интервью немецкой газете "Bild". - Беларусь - суверенное и независимое государство".

По словам Столтенберга, НАТО уважает суверенитет Беларуси и не наращивает военного присутствия возле границ этой страны. Определять будущее своей страны - дело белорусского народа, подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Силовой резерв для Беларуси

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России по просьбе Лукашенко сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть задействованы в Беларуси для помощи действующей власти. Российские силовики будут посланы в Беларусь лишь в том случае, если беспорядки в этой стране выйдут из-под контроля, указал Путин. Это самый сильный до сих пор сигнал о том, что Россия может быть готова к применению силы в Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в резкой форме потребовал от России отказаться от силового вмешательства в Беларуси. "Польское правительство призывает Россию незамедлительно отказаться от планов вооруженного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом "восстановления порядка" - враждебного акта в нарушение норм международного права и прав человека белорусов, которые должны быть свободны в решении своей собственной судьбы", - написал Моравецкий в своем микроблоге в Twitter.

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