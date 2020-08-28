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«Наши ресурсы - бесконечны, а таракана - ограничены»

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  • 28.08.2020, 8:31
  • 8,686
«Наши ресурсы - бесконечны, а таракана - ограничены»
Фото: AP

Вымотаем его вконец.

«Ежедневные партизанские акции в разных частях городов - это, наряду с забастовкой, экономическое выматывание противника, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Нужно их продолжать и разнообразить.

Сейчас это делать намного проще, чем раньше. Сегодня вся страна знает, что нас - сторонников перемен - абсолютное большинство. Договариваемся с соседями, с коллегами по работе о месте и времени и выходим. Стоим 30 минут, потом расходимся или меняем место. Неповоротливая система просто не успеет отреагировать на такие акции.

А еще вывешиваем транспаранты, флаги, продолжаем делать граффити и надписи. Делаем проекции на стены зданий. Включаем музыку, просто гуляем с флагами. Больше акций - креативных и разных.

Мы на это почти ничего не тратим, а таракан тратит миллионы. Каждый день ему нужно мобилизовать армию задолбанных уже омоновцев, уставших коммунальщиков и ленивых чиновников. Пусть тратят силы, пусть тратят деньги. Наши ресурсы - бесконечны, их, несмотря на все «нычки» и «загашники» - ограничены. Вымотаем их вконец».

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