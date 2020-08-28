Байден согласился на дебаты с Трампом 2 28.08.2020, 8:25

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Политики встретятся на дебатах трижды.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден готов выйти на дебаты с действующим президентом страны республиканцем Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

«Я собираюсь дебатировать с ним. Я буду факт-чекером на сцене во время дебатов с ним», — сказал Байден.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила против проведения дебатов, так как, по ее мнению, Трамп будет вести себя на них недостойно.

Ранее действующий президент США не раз вызывал своего конкурента по предвыборной гонке на публичные дебаты. Байден, в свою очередь, игнорировал такие вызовы.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Перед этим Трамп и Байден трижды встретятся на дебатах: в Кливленде 29 сентября, в Майами 15 октября и Нэшвилле 22 октября.

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