закрыть
28 августа 2020, пятница, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кошачье лекарство поможет людям в борьбе с коронавирусом

4
  • 28.08.2020, 8:54
  • 5,392
Кошачье лекарство поможет людям в борьбе с коронавирусом
ФОТО: POLITICO.COM

Испытание провели канадские медики.

Канадские ученые выявили необычный эффект лекарства, которым лечат вирусный перитонит у кошек. Препарат может подавлять работу ключевого фермента коронавируса нового типа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications (перевод - lenta.ru).

Проведенные учеными исследования показали, что экспериментальные препараты GC376 и GC373, созданные для борьбы с кошачьим перитонитом, могут эффективно блокировать фермент коронавируса Mpro в культурах клеток человека. Без этого компонента вирус не может размножаться.

Исследователи пришли к выводу, что эти лекарства необходимо как можно скорее проверить в клинических испытаниях на добровольцах.

Ранее ученые Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия) определили, что витамин В12 снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения COVID-19. При этом российские специалисты призвали относиться к выводам индийских коллег с осторожностью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин