Кошачье лекарство поможет людям в борьбе с коронавирусом 4 28.08.2020, 8:54

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ФОТО: POLITICO.COM

Испытание провели канадские медики.

Канадские ученые выявили необычный эффект лекарства, которым лечат вирусный перитонит у кошек. Препарат может подавлять работу ключевого фермента коронавируса нового типа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications (перевод - lenta.ru).

Проведенные учеными исследования показали, что экспериментальные препараты GC376 и GC373, созданные для борьбы с кошачьим перитонитом, могут эффективно блокировать фермент коронавируса Mpro в культурах клеток человека. Без этого компонента вирус не может размножаться.

Исследователи пришли к выводу, что эти лекарства необходимо как можно скорее проверить в клинических испытаниях на добровольцах.

Ранее ученые Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий (Индия) определили, что витамин В12 снижает вирусную нагрузку и тяжесть течения COVID-19. При этом российские специалисты призвали относиться к выводам индийских коллег с осторожностью.

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