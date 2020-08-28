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«Баста!»: Партизанский план действий на 28 августа

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  • 28.08.2020, 9:04
  • 15,531
«Баста!»: Партизанский план действий на 28 августа
Фото: AP

Партизанские традиции в Беларуси живут и работают.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам в пятницу, 28 августа:

— Доброе утро, друзья! Партизанский план на сегодня. Усиливаем давление на власть.

Партизанские традиции в Беларуси живут и работают. Только в Минске в течение дня прошли акции в более, чем 15 местах. Жители столицы выстраивались в цепи солидарности в микрорайонах Уручье, Новая Боровая, Малиновка, Серебрянка, Шабаны, Грушевка, Запад, Кунцевщина, Каменная Горка, возле Купаловского театра и Академии наук, в районах станций метро «Восток» и «Пушкинская». Крупные акции прошли на площадях Свободы и Независимости.

Не отставали и другие города.

Выходим на протест везде

Мы предлагаем продолжить децентрализованное давление на власти. Договариваемся об акциях в чатах своих домов, кварталов и микрорайонов. Мы - партизаны, и действуем по-партизански: быстро, четко, организованно.

Не ждем лидеров, а становимся лидерами сами. Нужна портативная колонка и микрофон, растяжки и флаги - обращайтесь, расскажем, где их достать. Если хотите помочь с покупкой звукоусиливающей аппаратуры или изготовлением флагов и транспарантов в Минске - пишите на @minsk_help.

Вечером выходим на центральные улицы и площади своих городов, устраиваем протест в форме массовых гуляний.

Расширяем забастовку

Создаем стачкомы на каждом заводе, в каждой организации. Выбираем наиболее авторитетных товарищей и поручаем им организацию забастовки. Как организовать? Очень просто - прекратить работать, остановить станки и производственные мощности.

Важна координация действий и обмен информацией между стачкомами предприятияй и организаций каждого города и по всей стране. Пишите на горячую линию @zabastovka_bel - поможем.

Не даем себя забалтывать. Не даем себя обмануть. Не отступаем. Мы нанесли серьезные удары по Саше-таракану. Забастовки и протесты выматывают власть, заставляют ее тратить последние ресурсы. Двигаемся дальше - решительно, смело и последовательно.

Готовимся к выходным

30 августа выходим на массовые марши по всей стране. Готовимся к ним уже сейчас. Как и в прошлое воскресенье, приглашаем в Минск жителей регионов, рабочих бастующих предприятий. Поможем с ночлегом.

Наши требования

отставка Лукашенко,

освобождение политзаключенных.

Бессрочный протест - каждый день и до Победы!

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