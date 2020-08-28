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Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

  • 28.08.2020, 9:14
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Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Политик дал согласие баллотироваться на второй срок.

Действующий президент США Дональд Трамп принял номинацию от Республиканской партии, и дал согласие баллотироваться на второй срок на пост главы государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп выступил в Белом доме на Южной лужайке, использовав резиденцию в качестве политической платформы, несмотря на критику такого шага.

Несмотря на пандемию, унесшую жизни более 180 000 американцев, Трамп выступил с речью перед толпой из более чем 1000 человек, стоя перед десятками американских флагов и купаясь в скандировании "Еще четыре года!" и "США!".

Трамп в своей речи много критиковал своего соперника от демократов Джо Байдена. "Эти выборы решат, будем ли мы защищать законопослушных американцев или дадим волю агрессивным анархическим агитаторам и преступникам, которые угрожают нашим гражданам. Никто не будет в безопасности в Америке Байдена", - сказал Трамп.

В своем выступлении Трамп повторил свое утверждение о том, что Китай виноват в пандемии коронавируса, и пообещал во время своего второго президентского срока взимать пошлины с любой компании, которая покидает Америку для создания рабочих мест за границей.

Он также пообещал восстановить то, что республиканцы назвали "величайшей экономикой" в истории, и атаковал Байдена за то, что он сказал, что он закроет страну, если это необходимо, чтобы замедлить распространение болезни.


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