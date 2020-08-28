закрыть
28 августа 2020, пятница, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Линас Линкявичюс: Для Лукашенко сложилась патовая ситуация

20
  • 28.08.2020, 9:22
  • 20,573
Линас Линкявичюс: Для Лукашенко сложилась патовая ситуация
ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС

Евросоюз должен действовать принципиально и решительно.

Об этом в интервью корреспонденту Die Welt заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс (перевод - inosmi.ru).

— Господин Линкявичюс, ситуация в Беларуси напряженная, тысячи людей выходят на улицы, протестуя против автократа Лукашенко — а сам он с автоматом в руках похож на человека, который готов на все. Ни один высокопоставленный европейский политик не находится так близко к происходящему в Беларуси, как вы. Что будет дальше?

— Я не беру на себя смелость делать прогнозы. Но вы правы, ситуация напряженная. Это связано прежде всего с тем, что переизбранное руководство страны полагает, что у него есть полномочия на подавление протестов и арест граждан. Мы должны осознать, что под ударом оказались мирные протестующие, не радикалы. На допросы вызывали даже членов Координационного совета, в том числе бывшего министра культуры. Это люди, с которыми режим мог бы вести диалог. Но Лукашенко выбрал другой путь.

— Какую цель преследует Лукашенко?

— Он хочет спасти себя, но живет в параллельном мире. Я не знаю, откуда он берет информацию, но если он действительно думает, что большинство белорусов его избрали и поддерживают, то ему пора очнуться. Все-таки речь в первую очередь идет не о Лукашенко, а о белорусах. Лукашенко ведет страну к все более безвыходной ситуации, а они страдают. Лукашенко притворяется, будто заботится о суверенитете Беларуси, в действительности же он просто хочет спасти самого себя.

— Вы быстро выступили с требованием ввести санкции против режима — и нашли сторонников в ЕС.

— Мы теперь должны доказать, что можем не только говорить, но и действовать. Общие европейские санкции должны надо реализовать как можно скорее. Когда именно, нам еще предстоит решить. Но могу вас заверить, что по крайней мере национальные санкции с нашей стороны были введены быстро.

— Вероятно, это не заставит Лукашенко сменить курс.

— Мы небольшая страна и предпочитаем вводить санкции совместно с ЕС. При этом мы особенно рассчитываем на руководство Германии, к тому же Берлин сейчас председательствует в Совете ЕС. Но тем не менее мы не можем сидеть сложа руки. Мы — свидетели нарушения прав человека, в Беларуси пытают людей. Речь здесь идет об универсальных правах.

Скажу еще раз: мы вправе не только призывать, мы должны действовать. И надо перестать относиться к режиму в Беларуси как к избранному правительству. Это не так. Мы должны изолировать этих людей и ввести против них санкции, заморозить счета и ограничить свободу их передвижения. Нет никаких оснований наблюдать, как представители режима сегодня в Минске пытают людей, а завтра едут за покупками через границу в Вильнюс.

— Санкциями вопрос не решить. Что надо делать дальше?

— Должны быть объявлены новые выборы. Это единственный путь. Режим не может «закрыть» всех протестующих. Их слишком много. Сложилась патовая ситуация: граждане митингуют, Лукашенко не знает, что делать, и обращается в поисках помощи к Москве. Но у Кремля свои проблемы, на Дальнем Востоке тоже протесты. Нет уверенности, что Москва поддержит безумца из Минска, что бы он ни сделал.

— Не может ли произойти так, что протесты утихнут, люди устанут, если Лукашенко не пойдет на уступки?

— Он на это и рассчитывает. Но и у протестующих хватает выдержки. Кроме того, после пыток и всего остального пути назад больше нет. ЕС, США, ОБСЕ, а также Россия должны оказать давление на Лукашенко и таким образом добиться проведения новых выборов.

— Заметно, что литовское правительство выступает в ЕС активнее всех, как заметно и выражение солидарности на улицах в Вильнюсе. В выходные литовцы даже создали «живую цепь» до самой белорусской границы. Почему, как вам кажется, литовцы так поддерживают Беларусь?

— Это отчасти связано с нашей историей. 23 августа 1989 года мы встали в «живую цепь» от Таллина до Вильнюса в знак нашего стремления к независимости. Это была попытка привлечь к себе внимание мира. Внимание важно.

Вот, думаю, одна из причин, почему литовцы в годовщину «Балтийского пути» создали «живую цепь» до самой границы. Кстати, это была не инициатива правительства, а частный проект.

— Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская находится в Литве. Вы пообещали ей защиту. Когда она вернется в Беларусь?

— Этого я не знаю, это ей решать. По крайней мере она хотела бы вернуться. В то же время власти там с ней нехорошо обошлись. Мы видели отснятый материал. Это должен понять каждый в Европе, кто хочет общаться с Лукашенко. Мы больше не можем с ним разговаривать. С моральной точки зрения он сбился с пути.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин