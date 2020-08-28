Чехия выделит $550 тысяч на помощь белорусам 6 28.08.2020, 9:44

3,304

Об этом заявил глава чешского МИД.

Чехия выделит $550 тысяч на помощь пострадавшим белорусам.

"Мы были среди тех, кто выступил с инициативой быстрого международного ответа", - заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек (Tomáš Petříček).

"Но мы также хотим оказать практическую помощь, а именно людям, которые стали жертвами насилия и пыток, и членам их семей, людям, которые указали на нарушения в избирательном процессе и в результате потеряли работу.

Благодаря нашей истории, мы не можем закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси. Белорусы должны иметь право свободно выбирать свое будущее".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».