В Минске задержан известный бизнесмен Александр Василевич 11 28.08.2020, 9:51

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Александр Василевич

Фото: kyky.org

Он владеет рекламным агентством и галереей «Ў».

Задержан бизнесмен Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь. Об этом сообщила его жена Надежда Зеленкова, передает tut.by.

— Официально Саша задержан. Я дома, Саша не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать. Я, по правде, очень устала и простите, что сбрасываю ваши звонки. Завтра всем позвоню! По прошлому опыту ареста: не надо спрашивать, какие новости от Саши, я их не знаю. Всем спасибо и берегите себя, — написала Надежда у себя в Facebook.

Накануне, 27 августа, телеграм-канал «Кулуары KYKY» сообщали, что в офис рекламного агентства пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Госконтроля.

— В результате часть из них уехала из офиса с Сашей Василевичем — директором этого агентства. Мы знаем, что к Саше уже выехала его адвокат. Мы будем держать вас в курсе, — писали «Кулуары KYKY».

Как узнал tut.by, пятеро сотрудников ДФР Госконтроля также приходили с обыском в офис диджитал-агентства Red Graphic, которым Владеет Надежда Зеленкова, супруга Александра Василевича.

Также телеграм-канал «Кулуары KYKY» сообщил о том, что сотрудники ДФР приехали к Валентине Киселевой, директору галереи «Ў», которой частично владеет Александр Василевич. Кроме этого, двое сотрудников в штатском приходили к теще Василевича «для беседы»

Сотрудники ДФР также связывались с Сашей Романовой, директором изданий Kyky.org и The Village Беларусь.

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