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Вставай, Беларусь!

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  • Алексей Мельников
  • 28.08.2020, 9:59
  • 14,702
Вставай, Беларусь!
Фото: tut.by

Режим диктатора сгнил, а сам он предал страну.

Сегодня белорусский народ получил доказательство — его желание сменить власть на выборах, его мирный протест, его жертвы, его страдания и слезы, были не напрасны.

Речь идет о предательстве Лукашенко своей страны, своего народа, каждого из тех миллионов, кто голосовал против него и тех немногих, кто его до сих пор поддерживал.

Диктатор договорился с соседним государством о вводе сил подавления народа страны, сам просил об этом. Путин раскрыл содержание их разговора.

Отныне движение за мирную смену власти в Беларуси приобретает новое измерение – это священная борьба за независимость страны, за право самим определять свою жизнь, свое будущее, жизнь своих детей, за суверенитет, против иноземного вмешательства в дела Беларуси.

Презренный Лукашенко продал страну, которая его вырастила и выкормила – за то, чтобы иностранцы защитили его вместе с семьей. Он готов опереться на чужие штыки ценой потери независимости страны. Ему не хватает своих – верных ему карателей и гестаповцев, связанных с ним кровью.

Раскрывшееся сегодня – еще один повод для всех патриотов Беларуси, в том числе – в государственном управлении, армии, милиции, ужаснуться и еще раз задуматься – с кем вы? Кого вы защищаете? Предателя своего народа? Своей страны?

Режим диктатора Лукашенко сгнил. Он не просто готов к предательству своей Родины. Он ее предал. Он один против всех. Вас много – вы победите.

Вставай, Беларусь!

Алексей Мельников, t.me

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