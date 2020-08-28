Поднимаем флаг обратно 19 Ирина Халип

28.08.2020, 10:21

17,191

Фото: AP

В этой войне они проиграли.

Тот замечательный юноша, возможно, и не понял тогда, три с половиной года назад, что своей немного корявой с точки зрения стилистики конструкцией он создал лозунг, который сейчас стал особенно важным. «Поднимаем флаг обратно!» - сказал он 25 марта 2017 года, когда ОМОНовцы утащили человека с флагом в автозак. Флаг им был без надобности - нужен был знаменосец. Поэтому наш бело-красно-белый стяг просто упал на землю. Минчанин Андрей Осмоловский поднял его, находясь в нескольких метрах от автозака, и произнес: «Поднимаем флаг обратно!» Само собой, он отправился в автозак вслед за предыдущим знаменосцем.

В автозаке на полу валялась удочка, а у одной девушки нашелся маленький флаг. Задержанные тут же водрузили его на удочку и выставили в зарешеченное окошко. Продержались секунд десять. Потом вбежал ОМОНовец и вытолкнул флаг в окно. Отличная история, да еще и с хорошим концом: в автозаке не били, в РУВД тоже - и вообще отпустили через несколько часов даже без протокола. Сегодня это «поднимаем флаг обратно» можно скандировать и писать на листе ватмана. Это лозунг наших дней. Это возвращение к национальному флагу, которое уже не остановить. Это отстаивание своей истории. Это осознание поколением, выросшим под красно-зеленой тряпкой, что все лукашенковские символы – фальшь и вранье. Это долг, который мы отдаем нашим лидерам, сидящим в тюрьмах.

На днях один либеральный российский телеканал делал очередную программу о событиях в Беларуси. Видеорядом шли кадры с улиц с огромным количеством флагов. Гламурного вида ведущая спрашивала гостя эфира: «Как вы думаете, в связи с последними угрозами Лукашенко навести порядок не может ли случиться так, что за бело-красно-белые флаги вдруг начнут арестовывать?»

Эх, барышня. Нас за эти флаги били и арестовывали четверть века без всяких «вдруг». Только две недели как перестали бить. Николай Статкевич, Павел Северинец, Максим Винярский под этими флагами провели десятилетия и не сломались. Они шли в тюрьмы и под дубинки, но даже в страшном сне не могли бы себе представить, что ради освобождения можно отказаться от этого флага, от этой страны, от этой идеи. И сколько бы нам ни подсовывали фальшивые флаги и их фальшивых носителей, мы знаем, чего все эти фейки стоят. И знаем, что пока не освободим наших лидеров – не станет наш флаг государственным.

У меня, кстати, своего бело-красно-белого флага уже давно нет. За все эти годы мы с друзьями и соратниками лишились стольких флагов, что ими можно было бы обернуть экватор. На каждой акции у нас их отбирали. Не отдать флаг ОМОНу, да еще и не сесть в тюрьму – это было фигурой высшего пилотажа. Мало кому удавалось.

Тогда флаги поднимали на демонстрациях. Теперь, когда нас большинство, их шьют, сооружают из кусков ткани и вывешивают из окон. Многоквартирные дома соревнуются, у кого флаг длиннее. На пять этажей потянет – молодец. Застрянет на четырех – прости, сосед, ты проиграл. Уроды, которые раньше отнимали у нас флаги на митингах, теперь по ночам лазят по балконам и трусливо их тырят. Не брезгуют и предметами женской одежды. Дочь моей университетской подруги Аня живет на пятом этаже знаменитого дома «под шпилем». Аня соорудила на балконе флаг из белой простыни и красного сарафана. Ночью ее сарафан подцепили удочкой с крыши. Грузило и крючок остались на балконе. Неужто не стыдно женские шмотки ночами воровать? Нет, им не стыдно. Они и нижним бельем не побрезгуют, если вдруг окажется не красно-зеленого цвета.

Но в этой войне они проиграли. Господи, как счастлив был бы сегодня Виктор Ивашкевич! Виктор, который стоял один посреди Октябрьской площади с двумя флагами – бело-красно-белым и европейским. Виктор, который хохотал, когда ему говорили: «Старая оппозиция должна дать дорогу молодым радикалам, которые не хотят ходить на Бангалор, только на Октябрьскую!» Виктор, который ради этого флага пожертвовал нескольким годами свободы. А в конце концов и жизнью. Он был бы сегодня действительно счастлив, видя эти бесконечные бело-красно-белые полотна, о которых мог только мечтать.

Счастливы будем и мы, когда освободим всех наших героев и свернем шею диктатуре. Тогда мы сможем все вместе сшить гигантский флаг и растянуть его на весь проспект. И бродить с ним по городу, и сменять друг друга, если руки устанут, и смеяться тому, что вот оно – счастье, и не заканчивается почему-то. И в первом ряду несущих тот флаг, конечно, будет идти Нина Багинская - со своей фирменной репликой «я гуляю!».

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».