Польша со 2 сентября запретит полеты из 46 стран 28.08.2020, 10:25

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Фото: charter97.org

В некоторых странах статистика заражения COVID-19 постоянно растет.

Польша запретит полеты из 46 стран, включая Францию и Испанию, согласно проекту постановления, опубликованному в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Проект постановления о запрете полетов появился в списке законодательных актов правительства в четверг вечером. Новые правила вступят в силу со 2 сентября. Украина не входит в список стран.

На данный момент показатели заражения коронавирусом в таких странах, как Испания, Албания и Мальта, указывают на то, что количество случаев заболевания большое и продолжает расти.

В проекте постановления, разработанном Министерством инфраструктуры, не рассматривается вопрос о карантине для лиц, возвращающихся из запрещенных стран. За введение таких положений несет ответственность Министерство здравоохранения.

Проект постановления предусматривает, что запрет на полеты не будет применяться к самолетам, работающим на заказ или с согласия премьер-министра. Запрет не коснется и военных полетов.

Окончательная версия постановления будет опубликована, вероятно, 1 сентября.

На данный момент список выглядит следующим образом: Белиз, Босния и Герцеговина, Черногория, Бразилия, Бахрейн, Королевство Эсватини, Испания, Мексика, Израиль, Катар, Кувейт, Ливия, Албания, Аргентина, Армения, Чили, Хорватия, Доминиканская Республика, Эквадор, Франция, Гватемала, Гондурас, Индия, Ирак, Казахстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Ливан, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Молдова, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Южная Африка, Сальвадор, Суринам, Кабо-Верде, Румыния, США, Люксембург, Боливия, Багамы.

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