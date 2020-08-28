Премьер Японии уходит в поста 28.08.2020, 10:40

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СИНДЗО АБЭ

ФОТО: AP

Синдзо Абэ уже уходил в отставку из-за хронического заболевания в 2006 году.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку из-за хронической болезни. Об этом он рассказал на встрече с представителями Либерально-демократической партии, пишет «Корреспондент».

Отмечается, что Абэ уходит из-за "невозможности принимать верные решения в связи с болезнью" и из-за "сложности исполнять свои обязанности".

"Язвенный колит вернулся. Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени. Я принял решение, так как не мог себе позволить внезапно уйти в отставку как в прошлый свой срок", - заявил Абэ.

По данным агентства, Абэ также сообщил правящей коалиции, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит кандидатуру нового главы правительства. Очередные выборы председателя ЛДП, который автоматически станет премьером, запланированы на сентябрь.

Официально Абэ объявит об отставке в ближайшие часы.

Как известно, у Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьером. Он находится на посту более 2800 дней, что является самым длинным периодом среди японских премьеров.

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