закрыть
28 августа 2020, пятница, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Библией против ОМОНа

9
  • Александр Шрамко, theins.ru
  • 28.08.2020, 10:50
  • 5,204
Библией против ОМОНа
Фото: tut.by

Как священники разных конфессий поддержали протесты в Беларуси.

25 августа Священный Синод РПЦ неожиданно заменил ключевую для Белорусской православной церкви фигуру — Патриаршего Экзарха. На место митрополита Павла (Пономарева) пришел сравнительно молодой епископ белорусского происхождения Вениамин (Тупеко). Недовольство церковного руководства вызвало то, что митрополит Павел извинился за преждевременное поздравление Лукашенко с победой, а также то, что некоторые священники активно участвуют в протестах. Более того, жесткое подавление протестов привело к объединению католиков и православных, несогласных с действиями властей, хотя от белорусских верующих никто не ожидал столь активного включения в общественную жизнь. Заштатный священник БПЦ Александр Шрамко объясняет, почему священнослужители не могли остаться в стороне от протестов, а церковное руководство — открыто поддержать их.

Религиозная составляющая протеста поначалу была практически незаметна. Но буквально за две недели после выборов она стала настолько явной, что даже вызвала сильное раздражение у Лукашенко. Публично оно выплеснулось на одном из последних провластных митингов:

«Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы - не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда. Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет».

Неудовольствие Лукашенко, судя по этой эмоциональной тираде, вызвали разные конфессии, а ведущая – православная – едва ли не в первую очередь. От нее, как традиционно более чем лояльной власти, такие колебания ожидались меньше всего.

Почему же это произошло? Первая причина лежит на поверхности: церковь состоит из людей, и что бы ни происходило в обществе, это в той или иной степени затрагивает и церковь. Но статус и интересы этих людей разные. Епископат Православной церкви находится в особых – сервильных – отношениях с властью и старается максимально ей угодить и даже при случае услужить. При этом образ жизни иерархов в большой степени далек от обычной повседневной жизни народа, а потому они зачастую плохо представляют себе, чем этот народ живет. Что касается мирян, в Беларуси верующими себя считают почти 60% жителей (из них около 80% - православных, 11% - католиков).

Естественно, они живут теми же настроениями, заботами и тревогами, что и общество в целом. Между этими двумя противоположными полюсами — церковным руководством и народом, — как между Сциллой и Харибдой, рядовые священнослужители. С одной стороны, они связаны жесткой, почти крепостной зависимостью от иерархии, а потому вынуждены в той или иной степени подчиняться и следовать утвержденной свыше линии, даже если они внутренне с ней не согласны. С другой стороны, они находятся в непосредственном контакте с людьми: к ним идут с наболевшими вопросами и проблемами. Именно священнику, служащему на приходе, открыта все палитра того, чем живет народ. Да и сам он чаще всего живет такой же жизнью.

Поэтому чем острее конфликт между властью и основной частью народа, тем больше напряжение и внутри церкви. Высшее духовенство, по которому чаще всего и судят о «позиции церкви», больше тяготеет к власти, старается до последнего сохранить лояльность. Но все же не беспредельно. Общий корпоративный интерес вынуждает «сохранять лицо» перед мирянами и обществом. Кормит церковь все же не государство, а прихожане и спонсоры. А их можно недосчитаться, если пропадет доверие. Да и власть имеет свойство хоть и редко, но меняться. Нужно уловить, когда дело идет к смене, и вовремя переориентироваться.

Не низшее духовенство формирует «позицию церкви», но именно оно вынуждено отвечать перед народом за действия своего руководства. Чем более явный конфликт власти и народа, тем сильнее рядового священника разрывает в разные стороны. При этом если с руководством его больше связывает обязанность подчиняться, то с людьми – человеческое сочувствие и солидарность. Неудивительно, что второе не так редко перевешивает, особенно если начальство само пребывает в нерешительности и фактически дезориентировано. А это как раз бывает при неоднозначном раскладе политических сил.

Вот это в концов концов и сыграло свою роль в белорусских протестах. На фоне определенной растерянности церковного руководства нашлись священники, которые заговорили в полный голос, вышли с молитвой и проповедью на улицы, стали оказывать помощь заключенным и пострадавшим. И хотя их не так много, их внутренне поддерживает большинство духовенства, пусть большей частью и не такого смелого.

На фоне растерянности церковного руководства нашлись священники, которые заговорили в полный голос и вышли на улицы.

И тут можно задать вопрос: но разве церковь не вне политики? Не это ли имел в виду и Лукашенко? Конечно, его слова скорее отсылают к советскому прошлому, когда церковь не пускали за пределы обрядового гетто, но все же принцип невмешательства в политику есть. Но только когда это действительно всего лишь политика, то есть конкуренция на выборах разных партий и кандидатов. Но церковь не может быть равнодушна к откровенному попранию заповедей и этических норм. Она вправе и должна дать оценку таким действиям, кто бы их ни совершал. В крайнем случае, как это закреплено в церковных документах, она даже вправе призвать к гражданскому неповиновению.

Взрыв протестов в Беларуси, к которому подключились и верующие, был спровоцирован двумя факторами морально-этического характера. Первый – это ложь и фальсификации, которые проявились уже на этапе предвыборной кампании, а в полной мере при подсчете голосов. Это прямой грех лжесвидетельства, повсеместно инспирированный властью по всей стране. Второй – массовое насилие, избиения и пытки в первые дни протестов против фальсификации выборов. Пострадали не только участники протестов, но и совершенно случайные люди, которых наугад хватали на улицах. Есть убитые, покалеченные, несколько десятков человек до сих пор не найдены. Против этого всего, а также с молитвой за пострадавших, за умиротворение нации в духе христианской любви, а не в поддержку кого-то из кандидатов, выступили священники, которых действующая власть теперь упрекает в том, что они занялись «не своим делом».

На этапе предвыборной кампании фальсификации, неправомерные задержания и запугивания подтолкнули верующих обеих конфессий к созданию двух заметных инициатив. Со стороны католиков – общественной кампании «Католик не фальсифицирует», а со стороны православных – распространения плаката «Православные против: фальсификаций, унижения личности, давления на личность». Плакат у себя в соцсетях повесили некоторые священники и работники церковных структур. Правда, под давлением начальства или боязни такого давления некоторые из них свои подписи все же сняли.

После массового насилия и избиений встал вопрос об отношении к этому церкви. Католический митрополит Тадеуш Кондрусевич высказался более решительно, чем православный митрополит Павел, который призвал «всех вместе остановиться», а «тех, кто прибыл в Беларусь для того, чтобы здесь покуражиться, чтобы здесь разжечь вражду и ненависть» вернуться домой. Но все же оба выступили с попыткой примирения якобы двух равноправных сторон, хотя среди милиции пострадали единицы, а избитых и подвергшихся пыткам среди демонстрантов — тысячи. Более резко и определенно от католиков выступил витебский епископ Олег Буткевич («системы, основанные на крови, никогда не были сильными в истории»), а со стороны православных – гродненский архиепископ Артемий (Кищенко), который в своем обращении к клиру призвал побеждать зло добром и обратил внимание на «опыт последних дней, когда на улицы наших городов вместо избитых мужей, сыновей, братьев вышли их жёны, матери, сёстры – с цветами и улыбками»! В сети можно найти видеозапись и другой его проповеди – не менее нелицеприятной для власти:

Позиция митрополита Павла явно колебалась. Поначалу она была твердо провластной. Ко всему прочему он поспешил вслед за патриархом Кириллом поздравить Александра Лукашенко с победой на выборах, что многие православные восприняли с возмущением. Также он поначалу резко отмежевался даже от молитвы и крестного хода против насилия, проведение которого инициировала группа православных мирян. Но потом, особенно после того, как он увидел кадры избиений, он все же поддержал начинание, и теперь в Минском кафедральном соборе ежедневно служится молебен с крестным ходом. После этого молебна православные могут присоединиться к проводимой неподалеку протестантами и католиками общехристианской молитве. В первые дни молитва завершалась общехристианским крестным ходом через центр города к следственному изолятору, где находятся некоторые из задержанных.

Митрополит Павел даже посетил в больнице пострадавших от насилия, а в одной из проповедей обмолвился о возможности проведения молитвы перед зданием следственного изолятора. Но потом его позиция вновь сдвинулась на сторону властей. По слухам, с ним «провели беседу» и сделали «оргвыводы». По всей видимости, существующей власти, без согласования с которой не бывает смены главы ведущей конфессии, показался более подходящим на этом посту человек, продемонстрировавший более твердую провластную позицию, чем митрополит Павел.

В назидание остальным клирикам один из синодальных отделов Белорусской православной церкви выпустил специальное «разъяснение», в котором осуждается участие священнослужителей, сделавших «эмоциональные публичные заявления» и «позицинирующих себя в качестве христианских активистов», в «политической жизни общества». В документе косвенно осуждается проповедь против насилия гродненского архиепископа Артемия, которая якобы вызвала «недоуменные вопросы». Но это официальное предупреждение – «не участвовать в политической жизни общества» – священники проигнорировали. Это не значит, что они все присоединились к уличным акциям, что, впрочем, и раньше было редкостью. Широко известно только о трех таких случаях – в Гродно, Гомеле и Минске.

Чаще же всего это выражается в проповедях или попытках донести свою позицию через социальные сети и СМИ, и, конечно, в организации доступной помощи пострадавшим, которые попали в больницу и находятся в заключении. Иногда эти благотворительные акции организуются совместно с католиками.

Эта межконфессиональная солидарность помогла организовать и еще одну акцию «Цепь покаяния». 21 августа христиане разных деноминаций выстроились в Минске в молитвенную цепь длиной около 15 км от места массовых сталинских расстрелов до тюремного изолятора, где содержатся задержанные во время протестов и где, как стало известно, уже в эти дни массово применялись жестокие пытки. Апофеозом же общей молитвы стала «Молитва за Беларусь», в которой приняли участие представители разных конфессий и религий.

Сложно себе представить, что пережитое чувство общности, когда фактически пали межконфессиональные перегородки, не оставит значительный след в церковной жизни. Но церковь, в первую очередь православная, вынуждена будет выучить важный урок: она должна быть вне политики, должна быть отделена от государства, но отнюдь не от народа.

Последствия отрыва иерархов от паствы и рядового духовенства, возможно, воплотятся в том, что иерархи будут играть все более формальную роль, а реальная церковная жизнь сосредоточится на местах – при большей инициативе мирян, по аналогии со светским гражданским обществом. Это лучший сценарий будущего для БПЦ. И в этом случае теряет значение и вопрос о возможной автокефалии. Какая разница, от кого поставлен митрополит и прочие епископы и в каких они отношениях с властью, если от них не так уж много зависит.

Александр Шрамко, theins.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин