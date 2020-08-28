«Остановить изменения в обществе это то же самое, что остановить ветер или воду» 1 28.08.2020, 10:51

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Дмитрий Козлов

Фото: racyja.com

Дмитрий Козлов передает привет своим подписчикам и всем, кто выходит на протесты.

Остановить перемены в Беларуси - это то же самое, что остановить ветер или воду. Блогер Дмитрий Козлов «Серый кот» - передает привет своим подписчикам и всем, кто выходит на протесты, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

«Нас держат в тюрьме, чтобы остановить изменения в обществе, но это то же самое, что остановить ветер или воду. Привет всем, остающимся на свободе и тем, кто сейчас в неволе», - пишет Дмитрий Козлов.

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