Назначен новый директор Минскводоканала 4 28.08.2020, 11:00

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Федор Римашевский

Фото: minsknews.by

Прошлого руководителя освободили от должности 31 июля.

Председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак назначил нового директора УП «Минскводоканал», пишет naviny.by.

Как сообщает телеграм-канал столичных властей, с сегодняшнего дня отвечать в том числе и за чистоту воды в городе будет Федор Римашевский.

Отметим, что ранее новый руководитель «Минскводоканал» трудился в должности первого зампреда Мингорисполкома.

31 июля стало известно, что депутат Мингорсовета Олег Аврутин был освобожден от занимаемой должности директора «Минскводоканала». Исполняющим обязанности директора «Минскводоканала» был назначен главный инженер Андрей Бычков.

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