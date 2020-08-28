закрыть
28 августа 2020, пятница, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина допустила введение санкций против режима Лукашенко

3
  • 28.08.2020, 11:14
  • 4,491
Украина допустила введение санкций против режима Лукашенко
Фото: Getty Images

Официальный Киев заявил о поддержке позиции Евросоюза.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев прекращает все официальные контакты с белорусской стороной до полной стабилизации ситуации в Беларуси.

«В обычные времена у нас происходило множество официальных контактов на всех уровнях: на уровне министерств, агентств и так далее. Это была нормальная практика. Теперь все эти контакты мы ставим на паузу до стабилизации ситуации в Беларуси. Это также включает и процесс подготовки к Форуму регионов (Беларуси и Украины)», — заявил Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос «Радыё Свабода».

В то же время министр иностранных дел Украины подчеркнул, что речь не идет о разрыве дипломатических отношений:

«Мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч. Но для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований пока что. Белорусский посол продолжает выполнять свои функции в Украине».

Дмитрий Кулеба не исключил, что украинский посол, отозванный ранее из Беларуси, после завершения консультаций вернется в Минск.

Министр иностранных дел Украины также заявил о поддержке официальным Киевом позиции Евросоюза.

«Что касается присоединения к санкциям Евросоюза... Мы пока что не видели окончательно утвержденных санкционных мер, но мы уже присоединились к предыдущему заявлению по этому поводу, и это свидетельствует, что мы полностью разделяем политику и подходы Евросоюза. Если увидим решение о санкциях, то будем одобрять определенные соответствующие решения в этом вопросе», - заявил Дмитрий Кулеба.


популярное за неделю

Мнение

Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин