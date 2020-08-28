Украина допустила введение санкций против режима Лукашенко 3 28.08.2020, 11:14

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Официальный Киев заявил о поддержке позиции Евросоюза.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев прекращает все официальные контакты с белорусской стороной до полной стабилизации ситуации в Беларуси.

«В обычные времена у нас происходило множество официальных контактов на всех уровнях: на уровне министерств, агентств и так далее. Это была нормальная практика. Теперь все эти контакты мы ставим на паузу до стабилизации ситуации в Беларуси. Это также включает и процесс подготовки к Форуму регионов (Беларуси и Украины)», — заявил Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос «Радыё Свабода».

В то же время министр иностранных дел Украины подчеркнул, что речь не идет о разрыве дипломатических отношений:

«Мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч. Но для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований пока что. Белорусский посол продолжает выполнять свои функции в Украине».

Дмитрий Кулеба не исключил, что украинский посол, отозванный ранее из Беларуси, после завершения консультаций вернется в Минск.

Министр иностранных дел Украины также заявил о поддержке официальным Киевом позиции Евросоюза.

«Что касается присоединения к санкциям Евросоюза... Мы пока что не видели окончательно утвержденных санкционных мер, но мы уже присоединились к предыдущему заявлению по этому поводу, и это свидетельствует, что мы полностью разделяем политику и подходы Евросоюза. Если увидим решение о санкциях, то будем одобрять определенные соответствующие решения в этом вопросе», - заявил Дмитрий Кулеба.