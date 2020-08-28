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Минобороны сообщило о масштабной переброске военной техники в Гродненской области

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  • 28.08.2020, 11:19
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Минобороны сообщило о масштабной переброске военной техники в Гродненской области

Она будет проходить с 28 по 31 августа.

В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на гродненском направлении, сообщили в Министерстве обороны, передает Charter97.org со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны:

В период с 28 по 31 августа будет проводиться комплексное тактическое учение на Гродненском направлении (далее – учение).

В ходе проведения учения спланированы перемещения значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения.

Дорожные направления, задействованные в перемещении техники в ходе учения:

28 августа: район оз. Юбилейного – Добровольщина – Гневенщина – Немейши – Бакуны;

29 августа: Фолюш – Подлабенье – Пушкари – Заречанка –

Колбаска – Белые Болоты;

30 августа: Дайлидки – Жукевичи, Бросты – Соломенка, Дайлидки – Квасовка, Каменка – Колпаки, Сухмени – Зарубичи.

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