В мире от COVID-19 умерло более 830 000 человек 28.08.2020, 11:28

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Фото: Getty Images

Как выглядит статистика заболевания на данный момент.

В мире уже более 24 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 831 827 случаях смерти и более 16 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.

США – 5 869 032

Бразилия – 3 761 391

Индия – 3 387 500

По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:

Россия – 972 972

Перу – 621 997

ЮАР – 618 286

Колумбия – 581 995

Мексика – 579 914

Испания – 429 507

Чили – 404 102

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