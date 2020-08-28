В мире от COVID-19 умерло более 830 000 человек
- 28.08.2020, 11:28
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Как выглядит статистика заболевания на данный момент.
В мире уже более 24 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 831 827 случаях смерти и более 16 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.
США – 5 869 032
Бразилия – 3 761 391
Индия – 3 387 500
По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 972 972
Перу – 621 997
ЮАР – 618 286
Колумбия – 581 995
Мексика – 579 914
Испания – 429 507
Чили – 404 102