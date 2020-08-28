Шведского журналиста, победителя World Press Photo депортируют из Беларуси 28.08.2020, 11:52

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Пол Хансен

Фото: Wikipedia

Пол Хансен был задержан во время вчерашних протестов.

27 августа в Минске во время акции протеста задержали более 50 журналистов. Среди них оказался шведский фотокорреспондент Пол Хансен. Теперь он должен покинуть Беларусь и не сможет въехать в страну в течение 5 лет, передаёт «Еврорадио».

Пол Хансен — фотожурналист, работающий в шведском издании Dagens Nyheter. В 2013 году фотография Хансена с похоронной процессии в Газа стала победителем конкурса World Press Photo. На ней изображен отец, который несёт тела палестинских детей, убитых во время израильского воздушного нападения.

В своём блоге Хансен успел опубликовать и фото из Беларуси.

Беларусь. Похороны Никиты Кривцова / paulhansenphotojournalism.com

Украина / paulhansenphotojournalism.com

Куба / paulhansenphotojournalism.com

Афганистан / paulhansenphotojournalism.com

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