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Рабочий МТЗ: На заводе кипит работа по расширению забастовки и саботажа

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  • 28.08.2020, 12:02
  • 4,738
Рабочий МТЗ: На заводе кипит работа по расширению забастовки и саботажа

Все больше трудовых коллективов готовы бороться до конца.

На Минском тракторном кипит работа по расширению забастовки и саботажа. Созданы стачкомы, проведены собрания, вовлекаем в протест большее количество людей. Об этом телеграм-канаду «Баста!» сообщил один из рабочих.

«На сегодняшний день у нас большинство из бастующих - «итальянцы», в разных цехах. Механические, литейные, ИТР - это основные, там в стачке даже технологи с конструкторами.

В одной из литеек, кстати, сейчас к активной забастовке готовится около 10 человек.

Самое главное, что дало толчок людям - это уверенность в том, что их не бросят один на один с проблемами. Как только наши ребята увидели, что нуждающимся была оказана реальная помощь, они воспряли духом.

Мы готовы идти до конца, самой главной проблемой страны и рабочих считаем Лукашенко с его бездарными управленцами и поэтому не отступим, пока он не уйдет в отставку.

С каждым днем нас все больше, и это не только МТЗ, но и на других заводах. Призываем всех рабочих людей Беларуси присоединяться, вместе мы сила!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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