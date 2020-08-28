Лев Марголин: Падение белорусской валюты неизбежно 1 28.08.2020, 12:07

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Прогноз экономиста.

Лев Марголин, экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии, в эфире "Настоящего Времени" пояснил, случится ли в Беларуси обвал национальной валюты.

— Хотелось бы разобрать с вами слова Лукашенко. Цитирую: "Мы договорились с президентом России по поводу рефинансирования. Мы у себя этот миллиард долларов оставим". Как вам кажется, что значит оставить у себя миллиард долларов, договорившись с Россией?

— Это прежде всего означает, что у Лукашенко очень смутные понятия об экономике. Дело в том, что даже если удастся договориться о рефинансировании этого миллиарда, то это просто означает, что Россия этот миллиард положит из одного кармана в другой, а долг Беларуси продлится на какое-то время. Этого миллиарда, безусловно, нет в белорусской кубышке, потому что если бы он был, то не было бы необходимости затевать разговор о рефинансировании. Это говорит о том, что финансовая ситуация действительно очень сложная.

— Еще одна цитата Лукашенко: "Мы не допустим обвала национальной валюты". Как вы считаете, не допустят?

— Вы знаете, эта фраза Лукашенко стала уже таким национальным мемом, потому что каждый раз после этой фразы происходит обвал валюты. Так было в 2008 году, так было в 2011 году, причем белорусская валюта падала в два, в три раза. Я не думаю, что это произойдет сейчас, потому что сейчас все-таки Национальный банк ведет более-менее разумную политику, но то, что падение белорусской валюты неизбежно – это однозначно. Падает производство валового внутреннего продукта, падают доходы бюджета, бюджетникам нужно платить, и об этом Лукашенко тоже говорил не так давно. Не исключено, что Национальный банк включит печатный станок. Это произойдет, конечно, не одномоментно, не сразу будет вброшено большое количество денег, но это однозначно повлияет на ситуацию на валютном рынке.

— На сайте БПС-Сбербанка – новость об ограничении объема кредитных заявок, а на сайте Технобанка – крупным красным шрифтом [написано]: "Приостанавливается рассмотрение заявок на кредиты". Как вам кажется, что это значит и почему это происходит?

— Граждане Беларуси давно научились жить прекрасно в условиях вдруг резко дешевеющего белорусского рубля. Все, кто могут, берут рублевые кредиты, и через какое-то время они обесцениваются, и это дает возможность иметь довольно солидный финансовый выигрыш. Это началось еще в 90-е годы, это продолжалось в середине 2000-х годов и в 2010-х годах. И это означает, что банки ожидают, что будет вал заявок на кредиты с тем, чтобы потом их обесценить, поэтому банки предприняли упреждающие меры в этом отношении.

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