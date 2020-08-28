«Назад мы не повернем точно» 6 28.08.2020, 12:50

13,572

Фото: Reuters

Протест в Беларуси приобретает разные формы и только ширится.

Мы продолжим добиваться перемен в Беларуси, и вопрос, что может нас остановить, - не обсуждается. Об этом, а также о том, как организуются протест без лидеров, рассказывают собеседники Delfi.

В среду вечером, 26 августа, ОМОН разогнал протестующих с площади Независимости. Силовики в полной экипировке заблокировали вход и выход расположенного в этом месте костела Святого Симона и Святой Елены, заперев там часть манифестантов и журналистов. Картинка признана фотографией дня и символизирует происходящее в Беларуси.

В четверг, 27 августа, президент России Владимир Путин заявил о сформированном резерве сотрудников правоохранительных органов РФ для помощи Беларуси «при необходимости». И сообщил, что он не будет использоваться «пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой».

Белорусские власти в разбойники записывают всех участников мирных манифестаций. В начале недели в Минске протестовали учителя, врачи, сотрудники Академии наук, творческая интеллигенция, рабочие.

Одни выходят на уличные акции, другие подписывают коллективные обращения в поддержку белорусов из разных профессиональных сообществ, а так же требования к власти, чтобы она услышала сотни тысяч протестующих белорусов. Третьи прибегают к итальянским забастовкам. «Девочки, поддержите учителей!» – примерно с таких призывов в чатах объединяются белорусы и выходят протестовать без всяких лидеров.

Фото: AFP

Некоторые аналитики полагают, что протестное движение в стране идет на спад. Однако собеседники Delfi утверждают обратное: оно приобретают разные формы, и протест только ширится. Власти продолжают ежедневно давать поводы для его мобилизации.

Репрессии и телевизионная пропаганда при очевидной ее поддержке российскими специалистами максимум к чему может привести, так это к радикализации протестных настроений. Пока же желающие перемен белорусы настроены исключительно на мирные акции.

Основные лозунги неизменны. Лукашенко должен уйти, так как выборы были не честные. Свободу политзаключенным. Расследование всех случаев насилия в отношении мирных граждан, не согласных с режимом и возбуждение уголовных дел в отношении виновных в истязаниях.

Власти по-прежнему не признают факты насилия. Государственное телевидение тиражирует все новые и новые сюжеты о якобы фейковых обвинениях в истязаниях, о митингах в поддержку Лукашенко, которые очевидно организованы с использованием административного ресурса (о чем есть видео-свидетельства), о внешней угрозе как оправдании насилия в отношении протестующих.

С такой ситуацией не готовы мириться многие белорусы, они говорят, что их не остановят акции устрашения, физического и психологического насилия.

«Назад мы не повернем точно»

«Мы начали свои акции, когда наших кандидатов не допустили до выборов, задолго до 9 августа, тогда протесты еще не были такими массовыми, а вероятность ареста - гораздо выше, чем сейчас. Хотя, конечно, сегодня она тоже есть», - говорит минчанка Екатерина Ластовская, специалист по тестированию программного обеспечения в компании UNL Solutions.

Фото: Екатерина Ластовская

«В нашей группе, - рассказывает она, - люди организуются по территориальному признаку. В мессенджерах и соцсетях создают чаты двора, микрорайона и там координируют свои действия без всяких лидеров. Такие объединения были и раньше, до этой президентской кампании по разным другим поводам. Сейчас нас объединяет желание добиться перемен.

Наша группа объединяет велосипедистов, но помимо велопробегов, мы активно участвовали в агитационной работе перед выборами, разносили листовки, вели агитацию на улице, расклеивали плакаты. Сейчас распространяем листовки о забастовках, правда, не знаю, насколько это работает. Вот такие дела нас объединяют. И точно так же объединяются многие другие люди. Координируемся сами в чатах. Сказать, что получаем откуда-то конкретные призывы к действию, то нет. Мы сами смотрим ежедневно, что происходит в городе, переписываемся, решаем, куда нужно подъехать. Не пропускаем большие митинги.

Конечно, телеграм-каналы для нас являются источником информации. Но все же не руководством к действию. Если говорить о Nexta, то в первую очередь это источник информации. Все, что там пишется, не идет вразрез с моим мироощущением. У меня нет никакого негатива к этому каналу. Там нет ничего незаконного, никаких радикальных призывов свергать власть кровавым путем.

Да, иногда бывает многовато паники. Например, когда была акция 25 августа, мне писали люди, что в центр Минска съезжаются автозаки, ни в коем случаем не иди в центр, но я смотрю разные Т-каналы, принимаю сама решение и еду, если ничего устрашающего меня не вижу».

На вопрос, не пугают ли автозаки, военная техника, машины, предназначенные для разгона демонстрантов, которые уже стали частью белорусских городских пейзажей, Екатерина отвечает: «Никто не ждал, что будет легко и дорогу к свободному будущему нам усыпят розами. Я отовсюду слышу, что обратной дороги нет, люди продолжат выходить. Назад мы не повернем точно. Это даже не обсуждается, и в нашей группе так все говорят. Мы выходили на акции с табличками «наркоманы», «алкоголики» (так называет протестующих белорусская пропаганда – Ред.), на самом деле среди нас есть айтишники, врачи, заводские рабочие, индивидуальные предприниматели, в общем, все срезы общества. Интересно, что скажут заводы. Мы стараемся морально поддерживать бастующих рабочих». На вопрос, какой уровень репрессий может остановить протестующих, Екатерина отвечает, что это вообще не обсуждается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».