20-й день белорусской революции (Онлайн)
- 28.08.2020, 12:58
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Акции протеста продолжаются по всей стране.
Сегодня в Беларуси — двадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.
16:02 На Комаровском рынке люди исполнили также и «Магутны Божа!».
15:20 На Комаровском рынке исполнили песню «Пагоня». Очень трепетно!
13:54 В Минске акцию «Банный день» в поддержку чистой науки начали ученые. Они пришли с плакатами к зданию академии в полотенцах и банных шапочках.
13:53 Люди выстраиваются с флагами вдоль проспекта Дзержинского в Минске.
13:45 В микрорайоне Уручье в Минске люди выстроились в цепь Солидарности.
13:33 Атмосфера на акции возле Купаловского театра.
13:24 Уручье не сдается! Возле ТЦ «Порт» люди выходят каждый день.
13:20 На акции у Купаловского театра потребовали освободить настоящих лидеров Беларуси: Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца.
«Я была задержана 10 августа. Единственное, что меня согревало во время пыток - это понимание того, что за меня борются на воле. За всех наших. За наш любимый Купаловский. За «Тутэйшых». За справедливость. Освобождение политзаключенных, освобождение тех, кого больше всего боится Лукашенко - ключевое требование, без которого никакие переговоры с ним недопустимы», - говорит участница акции у Купаловского театра.
13:09 Людей возле Купаловского театра становится все больше.
13:07 Актеры Купаловского театра приносят ко входу свои награды и дипломы.
13:04 К театру люди принесли портреты политзаключённых.
12:59 У входа в Купаловский театр проходит традиционная ежедневная акция солидарности. Здесь уже собрались сотни человек. Люди держат портреты политзаключенных и поют «Купалинку».