20-й день белорусской революции (Онлайн) 28.08.2020, 12:58

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Фото: AFP

Акции протеста продолжаются по всей стране.

Сегодня в Беларуси — двадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

16:02 На Комаровском рынке люди исполнили также и «Магутны Божа!».

15:20 На Комаровском рынке исполнили песню «Пагоня». Очень трепетно!

13:54 В Минске акцию «Банный день» в поддержку чистой науки начали ученые. Они пришли с плакатами к зданию академии в полотенцах и банных шапочках.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

13:53 Люди выстраиваются с флагами вдоль проспекта Дзержинского в Минске.

Фото: tut.by

13:45 В микрорайоне Уручье в Минске люди выстроились в цепь Солидарности.

13:33 Атмосфера на акции возле Купаловского театра.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

13:24 Уручье не сдается! Возле ТЦ «Порт» люди выходят каждый день.

Фото: «Белсат»

13:20 На акции у Купаловского театра потребовали освободить настоящих лидеров Беларуси: Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца.

«Я была задержана 10 августа. Единственное, что меня согревало во время пыток - это понимание того, что за меня борются на воле. За всех наших. За наш любимый Купаловский. За «Тутэйшых». За справедливость. Освобождение политзаключенных, освобождение тех, кого больше всего боится Лукашенко - ключевое требование, без которого никакие переговоры с ним недопустимы», - говорит участница акции у Купаловского театра.

13:09 Людей возле Купаловского театра становится все больше.

13:07 Актеры Купаловского театра приносят ко входу свои награды и дипломы.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: «Еврорадио»

Фото: «Еврорадио»

13:04 К театру люди принесли портреты политзаключённых.

12:59 У входа в Купаловский театр проходит традиционная ежедневная акция солидарности. Здесь уже собрались сотни человек. Люди держат портреты политзаключенных и поют «Купалинку».

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