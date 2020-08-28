«Это лето подарило нам знакомство с удивительными людьми» 2 28.08.2020, 13:08

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Жители трех микрорайонов Минска сняли вдохновляющий видеоролик.

Читатели сайта Charter97.org прислали яркий и вдохновляющий ролик. Его сделали волонтеры и жителей трех больших столичных районов - Маяк, Магистр, Новая Боровая.

«Вместе мы поняли, что не можем делать вид, будто вокруг ничего не происходит. Ведь нам важно оставаться честными с самим собой и нашими детьми. Может быть, они пока не все понимают, но чувствуют, где добро, а где зло. А значит мы будем добиваться правды и справедливости, чтобы честно смотреть им в глаза».

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