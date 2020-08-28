Участница акции у Купаловского театра: Освобождение тех, кого больше всего боится Лукашенко - ключевое требование
- 28.08.2020, 13:14
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Свободу настоящим лидерам Беларуси!
У входа в Купаловский театр в Минске проходит традиционная ежедневная акция солидарности. Здесь собрались уже сотни человек, которые держат портреты политзаключенных, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Я была задержана 10 августа. Единственное, что меня согревало во время пыток - это понимание того, что за меня борются на воле. За всех наших. За наш любимый Купаловский. За «Тутэйшых». За справедливость.
«Освобождение политзаключенных, освобождение тех, кого больше всего боится Лукашенко - ключевое требование, без которого никакие переговоры с ним недопустимы», - говорит участница акции у Купаловского театра.